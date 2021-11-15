تاليسكا يهدد مستقبل حمدالله مع النصر

نواف السالم (صدى):
تزداد التكهنات حول مستقبل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، خاصة مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده، وعدم بدء مفاوضات تجديد التعاقد معه.
وأوضحت تقارير صحافية، أن المدرب مارسيلو سيزار الذي يقود المسئولية الفنية بشكل مؤقت بعد إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل، خاض ودية الاتفاق بتعديل مثير في مركز البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق.
وشارك تاليسكا في ودية الاتفاق والنصر، بمركز المهاجم الصريح، مع الاعتماد على عبد المجيد الصليهم، وعبد الله الخيبري، وأنسيلمو، وخالد الغنام، وعبد الفتاح عسيري في الوسط الهجومي والدفاعي.
ويهدد تعديل مركز تاليسكا في النصر، برحيل حمدالله خاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان عاملا أساسيا فيها وتسبب في حالة من عدم الاستقرار، فيما غاب حمدالله عن آخر مباريات النصر في الدوري، وسافر إلى بلاده المغرب خلال فترة التوقف الدولي، ليعود مؤخرا ويخوض تدريبات بدنية استعدادا للمشاركة في المران الجماعي قبل استئناف دوري المحترفين.