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أسد يهاجم امرأة امام زوجها
منذ 6 ساعات
1108
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14938
منذ 8 دقائق
يبدو إنها أصبحت لقمة سائغة، لملك الغابة.
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه صحيح ياما فالحبس مضاليم..
عبد الرحمن العنزي
خلاص الموضوع النصر صار سامج وعلامكم الهلال صار مفضوح
واضح ***وصريح
يبدو إنها أصبحت لقمة سائغة، لملك الغابة.
واضح ***وصريح
إحتمال أصبح فعل ماضي مبني على التهور،والإستعجال..
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