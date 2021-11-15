يعقوب بوشهري يسخر من تعليق لفاطمة الأنصاري

أميرة خالد (صدى):
أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري عن غضبه من تداول معلومات عن حياته الشخصية من قبل بعض الأشخاص.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان فاطمة الأنصاري انفصالهما رسمياً ووقوع الطلاق دون الكشف عن تفاصيل الأمر.
وقال بوشهري إنه في حال اردا إلى أن يشتكي لأحد فلن يكون في"سناب شات"، لأنه من أكثر المهاجمين للمشاهير الذين يشاركون خصوصياتهم، مشيرا إلى أن يشتكي لأهله وأصدقاءه.
وسخر يعقوب بوشهري من تعليق زوجته السابقة فاطمة الإنصاري من خلال نشر فيديو آخر واصفا الأمر بـ الدراما، قائلاً: "خلاص عاد بقدر أحط أغاني على راحتي.. فلا تسوون أفلام أنا أحب الأغاني القديمة.. جوي جوي".
ويأتي ذلك في إشارة منه إلى الخلاف الذي نشبَّ بينه وبين طليقته في شهر العسل، بعد تساؤلها عن سبب سماعه للأغاني القديمة وقولها أنها لاتحب هذا النوع من الأغاني لأنه حزين".