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بالفيديو.. 400 ألف نسمة يستوعبها مخطط الملك فهد بالدمام

منذ 12 ساعة
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بالفيديو.. 400 ألف نسمة يستوعبها مخطط الملك فهد بالدمام

الدمام (صدى):
كشف وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بخرجي، عن التفاصيل الكاملة الخاصة ببوليفارد ضاحية الملك فهد في الدمام.

وأشار، إلى أن مخطط ضاحية الملك فهد يستهدف 400 ألف نسمة، مؤكدا أنه سيكون مركزا تجاري وسياحي واستثماري يخدم المنطقة على وجه العموم.

وتابع، يتضمن المشروع على مناطق العاب خاصة بالأطفال، فضلا عن المساحات الخضراء، حيث أن المشروع الآن يدرس بواسطة المطورين العقاريين من ذوي الخبرة في هذا المجال.

واستطرد :" هناك مرحلة اسمها مرحلة إبداء الرغبات، حيث أن هناك ورش عمل مع بعض الشركات وبعض المطورين العقاريين في الأفكار وبعض النماذج التشغيلية المناسبة لمثل هذه المشاريع".

وأكد أن بوليفارد الملك فهد تحت مرحلة التنفيذ وجميع مشاريع" أمانة الشرقية" يقوم على تنفيذها نخبة من المهندسين والمهندسات بمشاركة سكان الاحياء مشيرا إلى التجاذبات التي كادت تضيع ١.٦ مليون متر مربع من اراضي البوليفارد.

أمانة الشرقية
مشاريع سكنية
بوليفارد ضاحية الملك فهد
مشاريع أمانة الشرقية
مخطط ضاحية الملك فهد

التعليقات

Nawaf
Nawaf عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
الضاحية مافية صرف صحي 🤣

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
"كسبنا الصلاة على النبي"
بلبل البحر
الأسف لا يكفي
AaAa
مع اني نصراوي صميم وقديم لكن والله نادي الهياااااط بما تعني الكلمه
القول الصريح
حلال هنا وحرام هناك شيء مضحك
القول الصريح
يعني الدراسات والاستنتاجات يابلدية الخميس لاتاتي استباقيا تحتاجون لكوارث ومصائب حتى تفيقون من الغيبوبه والغباء حسابكم عسير عند سمو امير المنطقه الذي لايرحم عند...

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