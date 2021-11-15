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شاهد.. لحظة اختلاط السيول بمياه البحر في جدة

منذ 4 ساعات
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شاهد.. لحظة اختلاط السيول بمياه البحر في جدة

جدة (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة اختلاط السيول الناتجة عن الأمطار مع مياه البحر في شاطئ السيف جنوب جدة.

وهناك كميات من السحب الركامية الرعدية التي لاتزال تتشكل في سماء البحر الأحمر قبالة سواحل جدة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن هناك سحبًا رعدية ممطرة اقتربت من عدة مناطق؛ حيث أن ‏آخر صور الرادار تبين تواجد السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة محافظات جدة، والليث كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، القصيم، الحدود الشمالية ومحافظتي حفر الباطن والقيصومة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

جدة
السيول
البحر
الأمطار
الأرصاد
سحب رعدية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4021
منذ ساعة
مياه السيول امرها هين البلاء اذا فيه فنادق ومصانع تروح مصارفها للبحر وهي من تتسبب بتلوث البيئة البحرية .

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أحدث التعليقات

faeiz
ياليت في عقوبات لهم والأحسن يفكونا منهم أغلبهم مشاهير ومشهورات فارغين
الملل
تخطف او ماتخطف ماعاد به فلوس ودراهم افلسنا من الظرايب والفواتير والبنزين
ع. س. ع
،،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
ع. س. ع
صفقتكم دعسانها ودعسناكم واخرجناكم ذليلين وتخر حلمكم الوردي،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر الآسيوية للزعيم القارة وكبيرها،،، الآسيوية صعبة قوية صيحو وأبكو بصوت...
ع. س. ع
عدالتكم ظلم الزعيم داعسكم وذالكم طول السنين،، صياحكم طرب فعلاً الضحية لا تحب جلادها اجلدهم يازعيم وردهم إلى جحورهم صاغرين

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