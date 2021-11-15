بوهانج ينظم فعاليات خاصة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الهلال

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، على تنظيم نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، فعاليات خاصة من أجل تحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الرياض لمواجهة الهلال، على لقب دوري أبطال آسيا 2021.
وأوضحت التقارير، أن نادي بوهانج قرر تنظيم فعاليات خاصة تحت مسمى "اليوم الإعلامي" غداً الثلاثاء، بحيث سيلتقي مدرب الفريق واللاعبين مع الجماهير ووسائل الإعلام لتحفيزهم قبل المغادرة إلى الرياض ومواجهة الهلال.
وذكرت التقارير، إنه سيتم بثه "اليوم الإعلامي" لفريق بوهانج ستيلرز على قناة الدوري الكوري على يوتيوب الساعة 6 صباحا بتوقيت المملكة.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الكرة بنادي الهلال، يستضيف نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في 23 نوفمبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا.