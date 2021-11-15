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بوهانج ينظم فعاليات خاصة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الهلال

منذ ساعتين
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بوهانج ينظم فعاليات خاصة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الهلال

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، على تنظيم نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، فعاليات خاصة من أجل تحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الرياض لمواجهة الهلال، على لقب دوري أبطال آسيا 2021.

وأوضحت التقارير، أن نادي بوهانج قرر تنظيم فعاليات خاصة تحت مسمى "اليوم الإعلامي" غداً الثلاثاء، بحيث سيلتقي مدرب الفريق واللاعبين مع الجماهير ووسائل الإعلام لتحفيزهم قبل المغادرة إلى الرياض ومواجهة الهلال.

وذكرت التقارير، إنه سيتم بثه "اليوم الإعلامي" لفريق بوهانج ستيلرز على قناة الدوري الكوري على يوتيوب الساعة 6 صباحا بتوقيت المملكة.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق الكرة بنادي الهلال، يستضيف نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في 23 نوفمبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا.

 

دوري أبطال آسيا
فعاليات
لاعبين
تحفيز
بوهانج

التعليقات

مهجد الطووواقي
مهجد الطووواقي عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
بالتوووووفيق وفالهم الفوز بالخمسة على الطووواقي
مهجد الطووواقي
مهجد الطووواقي عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
بأذن الله يجلدكم في عقر جحركم الكوري
مهجد الطووواقي
مهجد الطووواقي عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
كلنا بصوت واحد بوهانج
مهجد الطووواقي
مهجد الطووواقي عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
املاؤا المدرجات ياجمهور الشمس العظيم ترحيبا وتكريما لهم
قرم
قرم عدد التعليقات : 540
منذ 48 دقيقة
هذا الفريق يمثل بلدك ،وانت تقول انشاء الله فلهم الفوز يا( مهجد الطواقي)
والله انا لست هلالي ولا نصراوي.
ولكني اشجع اي فريق يمثل بلادي.
ولكن انت ومن على شاكلتك لللأسف افسدتو الرياضه ، بعصبيتكم وجهالتكم .
فلا تفرح بتعليقاتك.
فوالله ان كل تعليق تكتبه يعكس عقليتك وسلوكك وعصبيتك المقيته.
وماخفي اعظم.
اعانك الله على نفسك.
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2228
منذ 7 دقائق
الي مسمي نفسه مهجد
ليش مستعجل
باقي لهم فعاليات فالرياض
محتاجين مطيه خلك جاهز
مسكين ومضغوط ومدعوس عليك ياحرام حزنتنا
انت تلقها من جحفلي ولا بليهي ولا من مخلفات اوراوا
ههههههه
هذا زعيم ياصاحبي يعزك مو زي فريقك مخلك مسخره
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 317
منذ 3 دقائق
اخلاق بعض جمهور القواطي مثل عقلية القوطي ويصدي بعدها ونهاية القودي المردام وبعدها المحرقة
هذه نهاية عقلية كل قوطي مريض ولانعم المثقفين من العقلاء والذين ينتمون لكيان النصر

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
اخلاق بعض جمهور القواطي مثل عقلية القوطي ويصدي بعدها ونهاية القودي المردام وبعدها المحرقة هذه نهاية عقلية كل قوطي مريض ولانعم المثقفين من العقلاء...
زعيم اااسيا
الي مسمي نفسه مهجد ليش مستعجل باقي لهم فعاليات فالرياض محتاجين مطيه خلك جاهز مسكين ومضغوط ومدعوس عليك ياحرام حزنتنا انت تلقها من جحفلي...
قرم
هذا الفريق يمثل بلدك ،وانت تقول انشاء الله فلهم الفوز يا( مهجد الطواقي) والله انا لست هلالي ولا نصراوي. ولكني اشجع اي فريق يمثل...
عبدالعزيزالشرقي
اجانبي ممكن يقوم في الاسهم
فهد آل قنيعير
في معقل الهلال أن شاءالله يا فهد المولد

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