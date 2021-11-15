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ربة منزل تعذب فتاة لإجبارها على ممارسة الدعارة

منذ ساعتين
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ربة منزل تعذب فتاة لإجبارها على ممارسة الدعارة

القاهرة (صدى):
استدرجت ربة منزل في مصر فتاة لمنزلها ‏وحرضتها علي العمل في الدعارة إلا أن الفتاة عندما رفضت احتجزتها بداخل مسكنها ‏

واعتدت ربة المنزل على الفتاة بالضرب بواسطة سلاح أبيض "سكين"، فأوقعت الرعب في نفسها وقامت بشل مقاومتها وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المنقولات وقد ترك ‏ذلك الإكراه جروح في جسدها، وذلك بمساعدة سمكري .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السمكرى الذي اعترف بارتكاب الواقعة ‏وذلك بمعاونة ربة المنزل الهاربة وأمرت بحبسه وإحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكماتهما.‏

 

ممارسة الدعارة
ربة منزل
السمكري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 547
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
اخلاق بعض جمهور القواطي مثل عقلية القوطي ويصدي بعدها ونهاية القودي المردام وبعدها المحرقة هذه نهاية عقلية كل قوطي مريض ولانعم المثقفين من العقلاء...
زعيم اااسيا
الي مسمي نفسه مهجد ليش مستعجل باقي لهم فعاليات فالرياض محتاجين مطيه خلك جاهز مسكين ومضغوط ومدعوس عليك ياحرام حزنتنا انت تلقها من جحفلي...
قرم
هذا الفريق يمثل بلدك ،وانت تقول انشاء الله فلهم الفوز يا( مهجد الطواقي) والله انا لست هلالي ولا نصراوي. ولكني اشجع اي فريق يمثل...
عبدالعزيزالشرقي
اجانبي ممكن يقوم في الاسهم
فهد آل قنيعير
في معقل الهلال أن شاءالله يا فهد المولد

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