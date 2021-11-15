ربة منزل تعذب فتاة لإجبارها على ممارسة الدعارة

القاهرة (صدى):
استدرجت ربة منزل في مصر فتاة لمنزلها وحرضتها علي العمل في الدعارة إلا أن الفتاة عندما رفضت احتجزتها بداخل مسكنها
واعتدت ربة المنزل على الفتاة بالضرب بواسطة سلاح أبيض "سكين"، فأوقعت الرعب في نفسها وقامت بشل مقاومتها وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المنقولات وقد ترك ذلك الإكراه جروح في جسدها، وذلك بمساعدة سمكري .
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السمكرى الذي اعترف بارتكاب الواقعة وذلك بمعاونة ربة المنزل الهاربة وأمرت بحبسه وإحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكماتهما.