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أول تعليق من "العنف الأسري" على فيديو يوثق صرخات معنفة بخميس مشيط

منذ ساعة
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أول تعليق من "العنف الأسري" على فيديو يوثق صرخات معنفة بخميس مشيط

علي القحطاني (صدى):
علق الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع تويتر، على مقطع فيديو متداول يوثق صرخات سيدة بخميس مشيط تعاني من تعنيف زوجها

وقال مركز بلاغات العنف الأسري : "نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل ‏معنا عبر الرسائل الخاصة".‏

وفي وقت سابق، أوضح مركز بلاغات العنف الأسري أنواع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ويتفاعل معه المركز؛ حيث قال: "يتمثل ‏مفهوم العنف الأسري بتعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي (الجسدي – النفسي – ‏اللفظي – الجنسي – الإهمال – الاستغلال)".

 

خميس مشيط
العنف الأسري
صرخات
معنفة

التعليقات

احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 8
منذ ساعة
انتزعت الرحمة والانسانية واللطافة وانعدم الاحساس ومحبة الخير في نفوس بعض البشر للاسف !انا لله وانا اليه راجعون
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 8
منذ ساعة
الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ..
لا للعنف والغلظة ولا للترهيب لا للايذاء النفسي والجسدي واستغلال ظروف الاخرين
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 8
منذ ساعة
الشخص الذي لا يحس ولا يشعر بمعاناة وألم غيره أنسانيته ناقصه او معدومه
في هذا الحال يكون اقرب كثيرا الى الحيوان المتوحش الذي ينتظر الفرصه للانقضاض على فريسته البريئة
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 8
منذ 55 دقيقة
الى أين وصل بنا الحال؟!متى يفهم البعض انهم ناس وليسوا حيوانات!
يالطيف ألطف بنا وأرحمنا ولا تؤخذنا

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أحدث التعليقات

4everx2
وش هالسفيه المتهور ذا متخلف وهمجي عادة سكان الجنوب ذولا م وراهم إلا البلاوي والمصايب أعوذ بالله منهم
عبدالله
وشكله استر من حجاب المرأة ههههه
ع. س. ع
صخر،،، هههههه ودي أصدق بس، الآسيوية صعبة قوية قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي،، الآسيوية صعبة قوية
واضح ***وصريح
الله أكبر، زمان يافن،، تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..
واضح ***وصريح
وهل من معتبر ومتعض..

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