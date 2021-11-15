أول تعليق من "العنف الأسري" على فيديو يوثق صرخات معنفة بخميس مشيط

علي القحطاني (صدى):
علق الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع تويتر، على مقطع فيديو متداول يوثق صرخات سيدة بخميس مشيط تعاني من تعنيف زوجها
وقال مركز بلاغات العنف الأسري : "نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".
وفي وقت سابق، أوضح مركز بلاغات العنف الأسري أنواع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ويتفاعل معه المركز؛ حيث قال: "يتمثل مفهوم العنف الأسري بتعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي (الجسدي – النفسي – اللفظي – الجنسي – الإهمال – الاستغلال)".