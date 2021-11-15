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بالفيديو.. الفراج: من كان ينتظر فضيحة بالهلال طلعت معك "OUT"

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. الفراج: من كان ينتظر فضيحة بالهلال طلعت معك "OUT"

ماجد محمد (صدى):
رد الإعلامي وليد الفراج، على تساؤل أحد المغردين بشأن نادي الهلال، مؤكدًا أن هناك من كان ينتظر حدوث فضيحة في الهلال.

وقال ‏مغرد عبر تويتر: "ايش صار في موضوع الـ 170 مليون المفقودة من الهلال؟"؛ ليرد وليد الفراج: "سامي الجابر طلع قال فيه 170 مليون مفقودة ليفرح البعض معتقدين أن فيه فساد في الهلال".

وأضاف وليد الفراج: "طلع الأمير نواف بن سعد رفع قضية وأجبر سامي الجابر على الاعتذار وينفي كلامه.. من كان ينتظر فضيحة بالهلال، طلعت معك OUT"، وذلك خلال برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "Mbc Action" .

الهلال
سامي الجابر
وليد الفراج
دوري المحترفين

التعليقات

ناصر سعد
ناصر سعد عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
وليد الفراج منصب
نفسه محامي عن الهلال.. انت مقدم برنامج خل ضيفك الهلالي يشرح اللي صار..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4021
منذ 53 دقيقة
وش مكانته ومن هو ولدا له اللي خلى سامي يعتذر بالمجتمع . دمدم يامعلم

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أحدث التعليقات

faeiz
ياليت في عقوبات لهم والأحسن يفكونا منهم أغلبهم مشاهير ومشهورات فارغين
الملل
تخطف او ماتخطف ماعاد به فلوس ودراهم افلسنا من الظرايب والفواتير والبنزين
ع. س. ع
،،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
ع. س. ع
صفقتكم دعسانها ودعسناكم واخرجناكم ذليلين وتخر حلمكم الوردي،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر الآسيوية للزعيم القارة وكبيرها،،، الآسيوية صعبة قوية صيحو وأبكو بصوت...
ع. س. ع
عدالتكم ظلم الزعيم داعسكم وذالكم طول السنين،، صياحكم طرب فعلاً الضحية لا تحب جلادها اجلدهم يازعيم وردهم إلى جحورهم صاغرين

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