بالفيديو.. الفراج: من كان ينتظر فضيحة بالهلال طلعت معك "OUT"

ماجد محمد (صدى):
رد الإعلامي وليد الفراج، على تساؤل أحد المغردين بشأن نادي الهلال، مؤكدًا أن هناك من كان ينتظر حدوث فضيحة في الهلال.
وقال مغرد عبر تويتر: "ايش صار في موضوع الـ 170 مليون المفقودة من الهلال؟"؛ ليرد وليد الفراج: "سامي الجابر طلع قال فيه 170 مليون مفقودة ليفرح البعض معتقدين أن فيه فساد في الهلال".
وأضاف وليد الفراج: "طلع الأمير نواف بن سعد رفع قضية وأجبر سامي الجابر على الاعتذار وينفي كلامه.. من كان ينتظر فضيحة بالهلال، طلعت معك OUT"، وذلك خلال برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "Mbc Action" .