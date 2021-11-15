عايدة رياض: أنا مسيحية وأحتفل بالمولد النبوي

القاهرة (صدى):
رفضت الفنانة المصرية عايدة رياض، تصريحات الكاهن زكريا بطرس المسيئة للإسلام؛ حيث نشرت صورة للكاهن زكريا بطرس واضعة عليها علامة "إكس".
وعلقت عايدة رياض على الصورة قائلة: أرفض أي إساءة للدين الإسلامي فأنا أحترمه جدا ولا يوجد شيء يمكن أن يفرق بيننا.. أنا مسيحية وأحتفل بالمولد النبوي مع جيراني دائما ..".
ويُشار إلى أن الكاهن القبطي المصري المقيم في الخارج، كان قد أدلى بتصريحات مسيئة للإسلام والرسول الكريم أثارت غضبًا عارما وطالبت عده جهات بمحاكمته، فيما ردت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية على تصريحات الكاهن في بيان رسمي مساء السبت أعلنت فيه انقطاع صلته بها منذ أكثر من 18 عامًا.
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