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عايدة رياض: أنا مسيحية وأحتفل بالمولد النبوي

منذ ساعة
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عايدة رياض: أنا مسيحية وأحتفل بالمولد النبوي

القاهرة (صدى):
رفضت الفنانة المصرية عايدة رياض، تصريحات الكاهن زكريا بطرس المسيئة للإسلام؛ حيث نشرت صورة للكاهن زكريا بطرس واضعة عليها علامة "إكس".

وعلقت عايدة رياض على الصورة قائلة: أرفض أي إساءة للدين الإسلامي فأنا أحترمه جدا ولا يوجد شيء يمكن أن يفرق بيننا.. أنا مسيحية وأحتفل بالمولد النبوي مع جيراني دائما ..".

ويُشار إلى أن الكاهن القبطي المصري المقيم في الخارج، كان قد أدلى بتصريحات مسيئة للإسلام والرسول الكريم أثارت غضبًا عارما وطالبت عده جهات بمحاكمته، فيما ردت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية على تصريحات الكاهن في بيان رسمي مساء السبت أعلنت فيه انقطاع صلته بها منذ أكثر من 18 عامًا.

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قبطي مصري يسيء للرسول ﷺ

المولد النبوي
عايدة رياض
كاهن قبطي
الإساءة للإسلام

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 3135
منذ ساعة
واحنا مسلمين ومانحتفل فيه ولانعترف فيه

(بدعه)
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10591
منذ 34 دقيقة
اول مرا اعرف انها مسيحية و الله يهدي من يشاء

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أحدث التعليقات

4everx2
وش هالسفيه المتهور ذا متخلف وهمجي عادة سكان الجنوب ذولا م وراهم إلا البلاوي والمصايب أعوذ بالله منهم
عبدالله
وشكله استر من حجاب المرأة ههههه
ع. س. ع
صخر،،، هههههه ودي أصدق بس، الآسيوية صعبة قوية قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي،، الآسيوية صعبة قوية
واضح ***وصريح
الله أكبر، زمان يافن،، تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..
واضح ***وصريح
وهل من معتبر ومتعض..

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