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شاف الموت قدامه
منذ ساعتين
832
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14932
منذ 36 دقيقة
سبهة،
ومطفوق،
ومفهي..
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أحدث التعليقات
4everx2
وش هالسفيه المتهور ذا متخلف وهمجي عادة سكان الجنوب ذولا م وراهم إلا البلاوي والمصايب أعوذ بالله منهم
عبدالله
وشكله استر من حجاب المرأة ههههه
ع. س. ع
صخر،،، هههههه ودي أصدق بس، الآسيوية صعبة قوية قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي،، الآسيوية صعبة قوية
واضح ***وصريح
الله أكبر، زمان يافن،، تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..
واضح ***وصريح
وهل من معتبر ومتعض..
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