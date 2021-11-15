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صورة عفوية لأطفال في جدة قبل 40 عام

منذ ساعتين
993
1
صورة عفوية لأطفال في جدة قبل 40 عام
جدة
اطفال
صورة عفوية
خبر في صورة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14932
منذ 15 دقيقة
الله أكبر،

زمان يافن،،

تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..

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أحدث التعليقات

4everx2
وش هالسفيه المتهور ذا متخلف وهمجي عادة سكان الجنوب ذولا م وراهم إلا البلاوي والمصايب أعوذ بالله منهم
عبدالله
وشكله استر من حجاب المرأة ههههه
ع. س. ع
صخر،،، هههههه ودي أصدق بس، الآسيوية صعبة قوية قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي،، الآسيوية صعبة قوية
واضح ***وصريح
الله أكبر، زمان يافن،، تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..
واضح ***وصريح
وهل من معتبر ومتعض..

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