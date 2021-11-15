بالفيديو.. "الروقي": عبدالرزاق حمدالله هو الآمر الناهي داخل النصر

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي فهد الروقي على سيطرة لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله على الفريق، مؤكدًا أنه هذا الموسم أثبت قوته وسطوته داخل الفريق.
وقال فهد الروقي، أن ذلك "بدليل أن كل من يعارضه في النصر يمشي.. عارضه مانو مينيز ومشاه وعارضه حسين عبدالغني قبل استقالته أو إقالته"، مضيفًا:"مهما حاول الكثير من النصراويين إثبات أن حمدالله لاعب عادي لن ينسى التاريخ النصراوي أنه لاعب يثير عليك القضايا ويعمل المشاكل ويمتنع عن ذهاب المباراة وبعد الخسارة ثاني يوم تشوفه جالس مع الرئيس كأنه الآمر الناهي وأعطى انطباع بذلك".
وأضاف الناقد الرياضي: "عندي خبر إن وكيل حمدالله يعرض نفسه على الأندية وهما ناديين سعوديين ولا أدري هل هو أسلوب ضغط على نادي النصر أم هو رغبة في الرحيل"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية".
ومن جانبه، علق خالد الشعلان: "لماذا لا يلعب حمدالله أساسيًا في أغلب المباريات إذا كان هو الآمر الناهي، ولماذا رضي بعقد فينسنت أبو بكر إنه يأتي ولماذا لا يلغيه ولماذا سمح لإدارة النصر أن تلغي عقد بيتروس وتبعد امرابط وهما من المقربين منه؟"، متهكمًا:"عدم توديع اللاعبين لحسين عبدالغني إن قال لهم حمدالله لا تودعون حسين!".