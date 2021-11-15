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"الحصيني": لا زال الكثيرون لا يدركون ضرر التكييف هذه الأيام

منذ 3 ساعات
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"الحصيني": لا زال الكثيرون لا يدركون ضرر التكييف هذه الأيام

الرياض (صدى):
أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أنه لا يزال الكثير لا يدركون ضرر التكييف هذه الأيام، لافتًا إلى أن مكيفات البيوت والمساجد أصبحت باردة جداً.

وقال عبدالعزيز الحصيني: "الجلوس تحت أديم السماء في مكان مكشوف في الليل مضرة للجسم، خاصة لمَن لديه حساسية، والسبب في ذلك يرجع إلى نزول الهواء الذي يميل للبرودة على الأجسام مما قد يؤذيها"، مضيفًا: "حتى الآن الأجسام لم تتعوّد على ذلك".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاثنين، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

 

 

الشتاء
الطقس
عبدالعزيز الحصيني
البرَد
التكييف

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14932
منذ 59 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

4everx2
وش هالسفيه المتهور ذا متخلف وهمجي عادة سكان الجنوب ذولا م وراهم إلا البلاوي والمصايب أعوذ بالله منهم
عبدالله
وشكله استر من حجاب المرأة ههههه
ع. س. ع
صخر،،، هههههه ودي أصدق بس، الآسيوية صعبة قوية قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي،، الآسيوية صعبة قوية
واضح ***وصريح
الله أكبر، زمان يافن،، تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..
واضح ***وصريح
وهل من معتبر ومتعض..

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