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شاب يتهم فتاة بتهكير واختراق هاتفه.. والأخيرة تقاضيه

منذ 3 ساعات
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شاب يتهم فتاة بتهكير واختراق هاتفه.. والأخيرة تقاضيه

أبو ظبي (صدى):
أقدم شاب في الإمارات بشكوى ضد فتاة يتهمها فيها باختراق هاتفه الإلكتروني، والاعتداء على خصوصيته، تم على إثره إحالتها إلى المحاكمة الجزائية المختصة بالعين والتي قضت ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها.

ورفعت الفتاة دعوى قضائية أمام المحكمة، تطالب فيها بإلزام شاب، بدفع مبلغ قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، من البلاغ الذي قدمه الأخير ضدها، والذي اتهمها فيها بـ «تهكير» واختراق هاتفة المتحرك.

وأوضحت محكمة العين الابتدائية أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة للقضاء لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة إساءة المشكو عليه حق التقاضي بالشكوى عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق والمستندات قد خلت مما يشير أن فعل المشكو عليه قد نجم عن سوء قصد، أو للنيل من الشاكية، ولم يثبت من الوقائع والأحكام، تعمد الإضرار بها، وعدم صحة الواقعة المبلغ عنها، وقضت برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف القضائية.

 

الإمارات
تهكير
محكمة العين
هاتف متحرك

التعليقات

وخز القلم
وخز القلم عدد التعليقات : 32
منذ ساعة
مشروع إبتزاز من الطرفين إنتهي بالفشل

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أحدث التعليقات

عبدالله
وشكله استر من حجاب المرأة ههههه
ع. س. ع
صخر،،، هههههه ودي أصدق بس، الآسيوية صعبة قوية قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي،، الآسيوية صعبة قوية
واضح ***وصريح
الله أكبر، زمان يافن،، تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..
واضح ***وصريح
وهل من معتبر ومتعض..
احساس انسان
اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يالله واحفظ الابرياء والمستضعفين من شر اصحاب الفتنة والضلال

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