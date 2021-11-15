نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تقترب من عدة مناطق

منذ ساعة
1838
1
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تقترب من عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن هناك سحبًا رعدية ممطرة اقتربت من عدة مناطق.

وقال المركز، أن ‏آخر صور الرادار تبين تواجد السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة محافظات جدة، والليث كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، القصيم، الحدود الشمالية ومحافظتي حفر الباطن والقيصومة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، قد كشف أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

 

 

 

جدة
الجوف
الحدود الشمالية
القصيم
الليث
الأرصاد
سحب رعدية
صور الرادار

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 539
منذ ساعة
والرياض طيب؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد
العالمية صعبه
محمد
العالمية صعبه
كجمغلو
حياة الطبيعة جميلة 🐪
كجمغلو
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كجمغلو
يا اميرة الناصر (( رُد لك الدّين )) اللهم لا شماته ... سؤالي هل هي سعودية ام لا ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. رجل عار يقتحم مباراة كندا وكوستاريكا
بالفيديو.. رجل عار يقتحم مباراة كندا وكوستاريكا
منذ دقيقة 1222
الكويت توقف تحويل الأموال الخيرية إلى لبنان
الكويت توقف تحويل الأموال الخيرية إلى لبنان
منذ 7 دقائق 1179
وظائف إدارية شاغرة توفرها هيئة الزكاة والضريبة
وظائف إدارية شاغرة توفرها هيئة الزكاة والضريبة
منذ 10 دقائق 1303
فوائد سحرية لتنظيف الوجه بالبخار
فوائد سحرية لتنظيف الوجه بالبخار
منذ 18 دقيقة 1215
بالفيديو.. "الروقي": عبدالرزاق حمدالله هو الآمر الناهي داخل النصر
بالفيديو.. "الروقي": عبدالرزاق حمدالله هو الآمر الناهي داخل النصر
منذ 24 دقيقة 1342
الخثلان: على الهيئات الشرعية للمصارف أن تعلن عن نسب التطهير و مقدار الزكاة الشرعية
الخثلان: على الهيئات الشرعية للمصارف أن تعلن عن نسب التطهير و مقدار الزكاة الشرعية
منذ 30 دقيقة 1251
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
منذ 39 دقيقة 396
أسعار ومواصفات "فولفو اكس سي 60 " الجديدة
أسعار ومواصفات "فولفو اكس سي 60 " الجديدة
منذ 49 دقيقة 1386
حصول 7 مراكز صحية في بيشة على شهادة اعتماد سباهي
حصول 7 مراكز صحية في بيشة على شهادة اعتماد سباهي
منذ 54 دقيقة 1240
"الحرس الوطني" تحقق المركز الأول بـ "سهم معزي"
"الحرس الوطني" تحقق المركز الأول بـ "سهم معزي"
منذ 58 دقيقة 1427