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"الحرس الوطني" تحقق المركز الأول بـ "سهم معزي"

منذ 58 دقيقة
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"الحرس الوطني" تحقق المركز الأول بـ "سهم معزي"

نايف السالم (صدى):
حققت ‏وزارة الحرس الوطني، المركز الأول في جائزة غرفة الرياض لليوم الوطني بعمل "سهم معزي"، وذلك في مسار أفضل حملة إعلانية.

وكانت وزارة الحرس الوطني، قد نشرت على حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو ، لقصة حقيقية عنوانها "سهم معزي" وقعت بين منسوبيها في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الوطن وذلك تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني.

وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن، والشجاعة، من خلال صد العدوان والهجوم مجددًا، فيما تدور أحداثه القصة بين زميلين يقضيان جل وقتهما بالحد الجنوبي إلى أن استشهد أحدهما.

الحرس الوطني
غرفة الرياض
سهم معزي
أفضل حملة إعلانية

التعليقات

احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 2
منذ 40 دقيقة
اقسم بالله الحرس الوطني ذا أكبر مما يتصوره اي انسان عادي محدود الوعي والفهم , تقع على عواتقهم مهمات اصلاحية كبيرة جدافي حفظ المجتمع والامن والدولة مهمات وقضايا ما تشيلها حتى الجبال حفظهم الله وقواهمونصرهم في الداخل والخارج

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محمد
العالمية صعبه
محمد
العالمية صعبه
كجمغلو
حياة الطبيعة جميلة 🐪
كجمغلو
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كجمغلو
يا اميرة الناصر (( رُد لك الدّين )) اللهم لا شماته ... سؤالي هل هي سعودية ام لا ..

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