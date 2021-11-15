"الحرس الوطني" تحقق المركز الأول بـ "سهم معزي"

نايف السالم (صدى):
حققت وزارة الحرس الوطني، المركز الأول في جائزة غرفة الرياض لليوم الوطني بعمل "سهم معزي"، وذلك في مسار أفضل حملة إعلانية.
وكانت وزارة الحرس الوطني، قد نشرت على حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو ، لقصة حقيقية عنوانها "سهم معزي" وقعت بين منسوبيها في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الوطن وذلك تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني.
وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن، والشجاعة، من خلال صد العدوان والهجوم مجددًا، فيما تدور أحداثه القصة بين زميلين يقضيان جل وقتهما بالحد الجنوبي إلى أن استشهد أحدهما.