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الصحة تُطلق حملة أعرف "أرقامك"

منذ 3 ساعات
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الصحة تُطلق حملة أعرف "أرقامك"

الرياض (صدى):
أطلقت الصحة حملة أعرف "أرقامك" التي تُعد مبادرة وطنية صحية موجهة لجميع أفراد المجتمع, وتهدف إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد وتشمل "معدل الضغط, وقياس السكري, وقياس محيط الخصر, ورقم كتلة الجسم" .

ويُمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق "صحتي" بكل يسر و سهولة، حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

ونشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية وتعريفية بالحملة.

وتأتي الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.

المملكة
الصحة
صحتي
أرقامك
مبادرة وطنية
صحة الفرد
معدل الضغط

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10591
منذ 31 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صخر،،، هههههه ودي أصدق بس، الآسيوية صعبة قوية قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي،، الآسيوية صعبة قوية
واضح ***وصريح
الله أكبر، زمان يافن،، تيشيرت ستيف، ويازمان ستيف..
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وهل من معتبر ومتعض..
احساس انسان
اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يالله واحفظ الابرياء والمستضعفين من شر اصحاب الفتنة والضلال
abc
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