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بالفيديو.. استشاري: "إدمان الشهرة" يؤدي إلى ممارسات مستفزة

منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. استشاري: "إدمان الشهرة" يؤدي إلى ممارسات مستفزة

علي القحطاني (صدى):
أكد استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، أن بعض مشاهير التواصل الاجتماعي يصابوا باضطرابات شخصية بسبب "إدمان الشهرة".

وأوضح الدكتور جمال الطويرقي، إن وصول هؤلاء المشاهير لمرحلة إدمان الظهور والشهرة يدفعهم للقيام بممارسات مُستفزة؛ كونهم يصابون بالذعر والهلع في حال عدم تسليط الضوء عليهم، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشار إلى أنهم يلجأون إلى استغلال من حولهم بمن فيهم الأهل لاستمرار الشهرة مع تعمد الكذب أحياناً، مؤكدًا أن الأمر نفسه يحصل مع عدد من الممثلين الذين يجرون عمليات تجميل بعد تقدم العمر للحفاظ على الأضواء.

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مشاهير
جمال الطويرقي
الطب النفسي
ممارسات مستفزة
إدمان الشهرة
اضطرابات شخصية

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 143
منذ 4 ساعات
كلام صحيح جدا ..
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2812
منذ 11 دقيقة
ياليت في عقوبات لهم والأحسن يفكونا منهم أغلبهم مشاهير ومشهورات فارغين

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أحدث التعليقات

faeiz
ياليت في عقوبات لهم والأحسن يفكونا منهم أغلبهم مشاهير ومشهورات فارغين
الملل
تخطف او ماتخطف ماعاد به فلوس ودراهم افلسنا من الظرايب والفواتير والبنزين
ع. س. ع
،،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
ع. س. ع
صفقتكم دعسانها ودعسناكم واخرجناكم ذليلين وتخر حلمكم الوردي،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر الآسيوية للزعيم القارة وكبيرها،،، الآسيوية صعبة قوية صيحو وأبكو بصوت...
ع. س. ع
عدالتكم ظلم الزعيم داعسكم وذالكم طول السنين،، صياحكم طرب فعلاً الضحية لا تحب جلادها اجلدهم يازعيم وردهم إلى جحورهم صاغرين

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