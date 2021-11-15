بالفيديو.. استشاري: "إدمان الشهرة" يؤدي إلى ممارسات مستفزة

علي القحطاني (صدى):
أكد استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، أن بعض مشاهير التواصل الاجتماعي يصابوا باضطرابات شخصية بسبب "إدمان الشهرة".
وأوضح الدكتور جمال الطويرقي، إن وصول هؤلاء المشاهير لمرحلة إدمان الظهور والشهرة يدفعهم للقيام بممارسات مُستفزة؛ كونهم يصابون بالذعر والهلع في حال عدم تسليط الضوء عليهم، بحسب قناة "الإخبارية" .
وأشار إلى أنهم يلجأون إلى استغلال من حولهم بمن فيهم الأهل لاستمرار الشهرة مع تعمد الكذب أحياناً، مؤكدًا أن الأمر نفسه يحصل مع عدد من الممثلين الذين يجرون عمليات تجميل بعد تقدم العمر للحفاظ على الأضواء.
&s=08
اقرأ أيضًا: