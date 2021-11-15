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أميرة الناصر تناشد ولي العهد لتسجيل أبنائها: "أبوهم لم يرفقهم للآن"

منذ ساعة
1769
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أميرة الناصر تناشد ولي العهد لتسجيل أبنائها: "أبوهم لم يرفقهم للآن"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت مشهورة سناب شات أميرة الناصر، في مقطع فيديو أثار الجدل، إذ ظهرت تبكي بشدة مناشدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من أجل تسجيل أبنائها في دفتر العائلة.

وقالت أميرة الناصر: "يا سيدي ولي العهد محمد بن سلمان ، أنا عيالي سعوديين وأبوهم لم يرفقهم للآن في دفتر العائلة وجالس يرسل للناس كلها بتنزيل سمعتي".

وأوضحت أن زوجها مشعل الخالدي لم يسجل أبنائهما الخمسة في دفتر العائلة واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لكنها فشلت في تسجيلهم.

وأضافت: "مشعل عنده 5 أطفال والخمسة لم يرفقهم في دفتر العائلة قمنا بكل شيء ولم يتم الرد ويستدعونه أكثر من مرة ولم يتم إرفاقي إلى دفتر العائلة أنا وأطفالي".

وتابعت: "سيدي ولي العهد عيالكم أطفالكم عيال البلد لم يرفقوا إلى أبوهم إلى الآن"، مشيرة بيدها طوال المقطع بالإشارة المتعارف عليها عبر مواقع التواصل لطلب المساعدة من العنف الجسدي.

المملكة
ولي العهد
دفتر العائلة
اميرة الناصر

التعليقات

ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1179
منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 51
منذ 13 دقيقة
وين انتي عايشه اتوقع فيه نظام ياخذ حقك او هو اذا له حق اذا انتي تفترين عليه وترى مشكلك بسيطه ولا تحتاج كل تبكين
ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 51
منذ 13 دقيقة
وين انتي عايشه اتوقع فيه نظام ياخذ حقك او هو اذا له حق اذا انتي تفترين عليه وترى مشكلك بسيطه ولا تحتاج كل تبكين

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أحدث التعليقات

محمد مبارك
هل يعقل هذا
زائر
ياهالنقاز نقزلهم في حلوقهم لعب ضد الاتفاق ما احتجو الاتفاقيين لعب ضدالباطن احتجو في الباطن وفشلو يجيك الهلال وقال وخروعن طريقي انا عندي الادله...
ابو عبد الرحمن
وين انتي عايشه اتوقع فيه نظام ياخذ حقك او هو اذا له حق اذا انتي تفترين عليه وترى مشكلك بسيطه ولا تحتاج كل تبكين
ابو عبد الرحمن
وين انتي عايشه اتوقع فيه نظام ياخذ حقك او هو اذا له حق اذا انتي تفترين عليه وترى مشكلك بسيطه ولا تحتاج كل تبكين
مرزوق
أبو زياد شكله يمتلك مساحات ويفكر إن كل المواطنين مثله.

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