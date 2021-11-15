أميرة الناصر تناشد ولي العهد لتسجيل أبنائها: "أبوهم لم يرفقهم للآن"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت مشهورة سناب شات أميرة الناصر، في مقطع فيديو أثار الجدل، إذ ظهرت تبكي بشدة مناشدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من أجل تسجيل أبنائها في دفتر العائلة.
وقالت أميرة الناصر: "يا سيدي ولي العهد محمد بن سلمان ، أنا عيالي سعوديين وأبوهم لم يرفقهم للآن في دفتر العائلة وجالس يرسل للناس كلها بتنزيل سمعتي".
وأوضحت أن زوجها مشعل الخالدي لم يسجل أبنائهما الخمسة في دفتر العائلة واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لكنها فشلت في تسجيلهم.
وأضافت: "مشعل عنده 5 أطفال والخمسة لم يرفقهم في دفتر العائلة قمنا بكل شيء ولم يتم الرد ويستدعونه أكثر من مرة ولم يتم إرفاقي إلى دفتر العائلة أنا وأطفالي".
وتابعت: "سيدي ولي العهد عيالكم أطفالكم عيال البلد لم يرفقوا إلى أبوهم إلى الآن"، مشيرة بيدها طوال المقطع بالإشارة المتعارف عليها عبر مواقع التواصل لطلب المساعدة من العنف الجسدي.