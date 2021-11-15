موافقة 6 أندية على زيادة عدد الأجانب

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن تأييد 6 أندية بدوري المحترفين لقرار زيادة عدد الأجانب، فيما تركت 3 أندية القرار للمصلحة العامة.
وأوضحت المصادر أن نادي الشباب اشترط أن يتساوى الدعم المالي بين جميع الأندية، بينما رفض نادي الفتح القرار، بحسب الرياضية.
وأكد ناديا الأهلي والنصر عدم تلقيهما الأمر بصفة رسمية لإبداء وجهة نظرهما حيال القرار.
يأتي ذلك على خلفية بحث الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، آلية زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ثمانية لاعبين.