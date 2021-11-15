مسؤول بالزمالك: "مالناش دخل بموضوع النقاز مش هنضحك على الفيفا"

ماجد محمد (صدى):
علق المدير الإداري بنادي الزمالك المصري عمرو أبو العز، على الأزمة المثارة بخصوص لاعب الأهلي حمدي النقاز، عقب احتجاج الهلال.
وقال أبو العز: "مالناش دخل في الموضوع، البطاقة الدولية للاعب ذهبت من الترجي التونسي إلى الاهلي بالسعودية".
وأضاف: "نادي الزمالك موقوف من القيد مرتين ومش هينفع نضحك على الفيفا، لذلك لم يتم التوقيع مع النقاز، والبطاقة الدولة بتاعة اللاعب اتطلبت من الاتحاد التونسي والموضوع بعيد عنا تماما".
وكان الهلال قدم احتجاجا لدى اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب حمدي النقاز، لاعب الأهلي، في مباراة الفريقين بالدوري.
وكان الزمالك أعلن التعاقد مع النقاز لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي حرمته من القيد لفترتي انتقالات، ما جعله ينتقل لصفوف الأهلي.