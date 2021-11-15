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عبدالرحمن بن مساعد: "نصر الله كذاب مقرف"

منذ 3 ساعات
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عبدالرحمن بن مساعد: "نصر الله كذاب مقرف"

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، بخصوص مراقبة أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي على أراضيها.

وقال الأمير عبدالرحمن: "حزب الضاحية، ينشر رسالته في كل مكان، ليتها رسالة سامية، بل دامية بالمخدرات، والإجرام، والإرهاب".

وأضاف سموه: "لن تكون كولومبيا آخر المطاف، ولا زال سيد الضاحية -حسن نصر الله- يتحدث عن مُثُل الحزب والمقاومة وأخلاقياتها في كل خطاب.. كذّابٌ مقرف!".

وكان وزير الدفاع الكولومبي اتهم حزب الله بالقيام بـ "أنشطة إجرامية"،موضحا أنه تم ترحيل مجرمين مفوضين من الحزب كانت لديهم نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا.

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عبدالرحمن بن مساعد
لبنان
حزب الله
كولومبيا

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10588
منذ ساعة
ربي يحفظك سمو الأمير ايوا كده اقصف جبهتة خادم المجوس و صديق ابليس

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أحدث التعليقات

محمد
العالمية صعبه
محمد
العالمية صعبه
كجمغلو
حياة الطبيعة جميلة 🐪
كجمغلو
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كجمغلو
يا اميرة الناصر (( رُد لك الدّين )) اللهم لا شماته ... سؤالي هل هي سعودية ام لا ..

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