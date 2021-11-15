عبدالرحمن بن مساعد: "نصر الله كذاب مقرف"

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، بخصوص مراقبة أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي على أراضيها.
وقال الأمير عبدالرحمن: "حزب الضاحية، ينشر رسالته في كل مكان، ليتها رسالة سامية، بل دامية بالمخدرات، والإجرام، والإرهاب".
وأضاف سموه: "لن تكون كولومبيا آخر المطاف، ولا زال سيد الضاحية -حسن نصر الله- يتحدث عن مُثُل الحزب والمقاومة وأخلاقياتها في كل خطاب.. كذّابٌ مقرف!".
وكان وزير الدفاع الكولومبي اتهم حزب الله بالقيام بـ "أنشطة إجرامية"،موضحا أنه تم ترحيل مجرمين مفوضين من الحزب كانت لديهم نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا.
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