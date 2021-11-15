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بعد الإقبال اللافت.. ليلة ثانية لطلال سلامة في موسم الرياض

منذ ساعة
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بعد الإقبال اللافت.. ليلة ثانية لطلال سلامة في موسم الرياض

الرياض (صدى):
أحيا الفنان طلال سلامة الأحد، أمسية غنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور وإقبال لافت.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه طلال سلامة، ستكون هناك ليلة ثانية له اليوم الأثنين.

وشارك طلال سلامة، بأمسية غنائية ممتزجة بموسيقى العود، وذلك ضمن الفعاليات الغنائية لموسم الرياض2021، الذي يضم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المختلفة.

يذكر أن آخر أغنية لطلال سلامة كانت "كلها يومين"، التي سجلت أكثر من 3 ملايين و300 ألف مشاهدة.

فن
الترفيه
موسم الرياض
طلال سلامة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14925
منذ 26 دقيقة
الفنان طلال سلامه أبو محمد، الإحساس الفني العظيم،،
من لا يعرف الفنان طلال سلامه، فهو لا يعرف معنى الإحساس الفني،مع تقديري للجميع..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14925
منذ 14 دقيقة
لفته،

أرجو الإستماع لموال ولأغنية ياغالية، ومن بعدها أحكم بنفسك..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لفته، أرجو الإستماع لموال ولأغنية ياغالية، ومن بعدها أحكم بنفسك..
واضح ***وصريح
أتمنى لك كل توفيق يامنتخبنا،، I wish you all the best
ابو يزن
ماجد جاب للوطن بطولات مسجله وموثقه بغداد من دهب... انت وش جبت ؟؟؟؟ ماتجيب غير الوقاحه في مهاثراتك
واضح ***وصريح
الفنان طلال سلامه أبو محمد، الإحساس الفني العظيم،، من لا يعرف الفنان طلال سلامه، فهو لا يعرف معنى الإحساس الفني،مع تقديري للجميع..
محمد
اين الحياد في الطرح وكأن الاهلي من دولة اخرى

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