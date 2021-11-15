بعد الإقبال اللافت.. ليلة ثانية لطلال سلامة في موسم الرياض

الرياض (صدى):
أحيا الفنان طلال سلامة الأحد، أمسية غنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور وإقبال لافت.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه طلال سلامة، ستكون هناك ليلة ثانية له اليوم الأثنين.
وشارك طلال سلامة، بأمسية غنائية ممتزجة بموسيقى العود، وذلك ضمن الفعاليات الغنائية لموسم الرياض2021، الذي يضم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المختلفة.
يذكر أن آخر أغنية لطلال سلامة كانت "كلها يومين"، التي سجلت أكثر من 3 ملايين و300 ألف مشاهدة.