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الفراج: الهلال قدم ورقة بخصوص النقاز وقد يتم إيقافه سنة كاملة

منذ ساعة
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الفراج: الهلال قدم ورقة بخصوص النقاز وقد يتم إيقافه سنة كاملة

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج، عن مستجدات ملف لاعب الأهلي حمدي النقاز، بناء على الاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال.

وأوضح الفراج أن القضية سيتم حسمها قبل مباريات الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستبدأ يوم 20 نوفمبر.

وقال الفراج: "الموضوع مغلق عليه تماما، لجنة الانضباط وضعت أسوارًا كبيرة حول القرار، لكن اللي قدرنا نتوصل إليه أن الهلال قدم ورقة في الملف، تفيد بتنازل اللاعب النقاز عن مستحقاته من نادي الترجي التونسي للانتقال للزمالك، وهذه الورقة قد تحتاج توضيحات".

وأضاف: "احتجاج الهلال ممكن يُرفض وممكن يُقبل، كل الاحتمالات واردة بس راح نخلص هذا الأسبوع من هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات التي قد لا تدين الزمالك المصري، قد لا تتناسب مع أنظمة الاحتراف في المملكة.

وأشار إلى أن لجنة الاحتراف تتعامل بالوضع القانوني، وإذا كان هناك اوراق تخالف الصفقة قانونيا هذا أمر آخر، مضيفا: "لا غبار على انتقال النقاز حتى الآن، وقد يتم إيقاف اللاعب ومعاقبته إذا قدم الهلال أدلة على مخالفة اللاعب راح يتم وقفه سنة كاملة وتطبق عقوبات على الأهلي".

الاهلي
وليد الفراج
الزمالك
حمدي النقاز

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16313
منذ ساعة
متحمس الهراج🤭✌🏻😂😂لا تفرح ترى الزمالك موقف التسجيل لفترتين😂تعلمو من تاجكم الملكي😴💚والعبوها على غيرنا ياهوه😜🤣بعدين سمعنا اعضاء من الهلال والاتحاد السعودي قاعدين يترجون النفيعي مايصعد للفيفاء بخصوص استدعاء النقاز انقلب السحر على الساحر✌🏻👏😂
برنس
برنس عدد التعليقات : 539
منذ 57 دقيقة
ما نقول الا حسبناالله ونعم الوكيل
محمد
محمد عدد التعليقات : 10
منذ 26 دقيقة
اين الحياد في الطرح وكأن الاهلي من دولة اخرى

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لفته، أرجو الإستماع لموال ولأغنية ياغالية، ومن بعدها أحكم بنفسك..
واضح ***وصريح
أتمنى لك كل توفيق يامنتخبنا،، I wish you all the best
ابو يزن
ماجد جاب للوطن بطولات مسجله وموثقه بغداد من دهب... انت وش جبت ؟؟؟؟ ماتجيب غير الوقاحه في مهاثراتك
واضح ***وصريح
الفنان طلال سلامه أبو محمد، الإحساس الفني العظيم،، من لا يعرف الفنان طلال سلامه، فهو لا يعرف معنى الإحساس الفني،مع تقديري للجميع..
محمد
اين الحياد في الطرح وكأن الاهلي من دولة اخرى

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