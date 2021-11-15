بالفيديو.. "الصرامي" يتهم الهريفي وماجد عبدالله بمعاداة النصر

نواف السالم (صدى):
فتح سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر سابقا، النار على كل من لاعبي الفريق السابقين ماجد عبدالله وفهد الهريفي.
واستنكر الصرامي، سلبية تعليقات كلا اللاعبين السابقين عن النادي، وانتقاداتهما المستمرة لمستوى النصر ولاعبيه.
وقال الصرامي خلال برنامج "الحصاد الرياضي"، إن هناك لاعبون في أندية منافسة للنصر يتكلمون جيدا عنه في المقابل تجد فهد الهريفي وماجد عبدالله مواقفهم دائما سلبية -على حد قوله-.
وأضاف: "ما تدري ما الهدف من هذه المواقف، واللاعبان منذ اعتزالهما اللعب، مواقفهما سلبية جدا"، مؤكدًا أنه لا يثق في رؤيتهما الفنية أبدًا، مشيرا إلى انتقاد "الهريفي" العام السابق لجوليانو، رغم أنه من اللاعبين الذين ساهموا في تقدم الفريق، وفي العام الحالي تجده ينتقد تاليسكا.
وتابع: "أكشف لكم سر، سعود السويلم -في فترة رئاسته للنصر- جاب عبدالرزاق حمدالله، وجوليانو، وامرابط، ماجد عبدالله جاب صالح صديق".
وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات للصرامي اعتبر خلالها أن ماجد عبدالله "ليس مؤهلا لكي ينتقده"، قائلا: " أنا لا أقبل من ماجد عبدالله أن ينتقد سعود الصرامي إعلاميا، وذلك لأن فارق التعليم الذي بيني وبينه كبير جدا".
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