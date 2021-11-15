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صحف عالمية تسلط الضوء على قيمة عقد تاليسكا مع النصر

منذ 19 ساعة
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صحف عالمية تسلط الضوء على قيمة عقد تاليسكا مع النصر

نواف السالم (صدى):
أزاحت بعض الصحف والمواقع العالمية الستار عن تعاقد النصر مع البرازيلي أنديرسون تاليسكا.

وأوضحت الصحف العالمية، أن تاليسكا يتقاضى سنويا 8 ملايين يورو بما يعادل 35 مليون ريال، وراتبه الشهري 3 مليون".

ومن جانبه، علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على ماذكرته الصحف العالمية عن صفقة انتقال تاليسكا للنصر، قائلا: "المبلغ ضخم جدا وهنا سر سرعة التعاقد معه".

وكان تاليسكا انتقل لصفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي، لمدة 3 مواسم، قادما من نادي جوانجزو الصيني.

يذكر أن نادي الهلال، قد  دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي تاليسكا، علما أنه سبق له اللعب في أندية باهيا، بنفيكا، بشكتاش، وجوانغجو.

النصر
فهد الروقي
راتب شهري
جوانجزو الصيني
أنديرسون تاليسكا

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2578
منذ 19 ساعة
هههههههههه الاسيويه صعبه قويه هذا غير الضريبه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3025
منذ 18 ساعة
جابوة علشان الآسيوية فاخرجة الزعيم واخرجهم وتبعثر وتبخر وذهب إدراج الرياح الحلم كما هي حالميتهم المزعومة ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي وعلى الآسيوية ما ني قاوي
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 772
منذ 6 ساعات
العقد السنه الاولى 10 مليون يورو
السنه الثانية 8 مليوون يورو

الوكيل حصل على 3 مليون
جوانزوا باع القتره المتبقيه ب 8 ملييون

مبالغ مهوله صرفت على لاعب ولتحويل مسارة
مهجد الطووواقي
مهجد الطووواقي عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
من حر ماتونسون يالطواقي ذابحتكم خطف الصفقه

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الي مسمي نفسه مهجد ليش مستعجل باقي لهم فعاليات فالرياض محتاجين مطيه خلك جاهز مسكين ومضغوط ومدعوس عليك ياحرام حزنتنا انت تلقها من جحفلي...
قرم
هذا الفريق يمثل بلدك ،وانت تقول انشاء الله فلهم الفوز يا( مهجد الطواقي) والله انا لست هلالي ولا نصراوي. ولكني اشجع اي فريق يمثل...
عبدالعزيزالشرقي
اجانبي ممكن يقوم في الاسهم
فهد آل قنيعير
في معقل الهلال أن شاءالله يا فهد المولد
Zoolعالمي
وش اخبار راعي الدنفسه كاريلو ههههههههههههههههه د ع ا ر ه وقبله راعي الاستراحه هههههههههههههه نادي ليلي ههههههههههههههه

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