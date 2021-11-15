صحف عالمية تسلط الضوء على قيمة عقد تاليسكا مع النصر

نواف السالم (صدى):
أزاحت بعض الصحف والمواقع العالمية الستار عن تعاقد النصر مع البرازيلي أنديرسون تاليسكا.
وأوضحت الصحف العالمية، أن تاليسكا يتقاضى سنويا 8 ملايين يورو بما يعادل 35 مليون ريال، وراتبه الشهري 3 مليون".
ومن جانبه، علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على ماذكرته الصحف العالمية عن صفقة انتقال تاليسكا للنصر، قائلا: "المبلغ ضخم جدا وهنا سر سرعة التعاقد معه".
وكان تاليسكا انتقل لصفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي، لمدة 3 مواسم، قادما من نادي جوانجزو الصيني.
يذكر أن نادي الهلال، قد دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي تاليسكا، علما أنه سبق له اللعب في أندية باهيا، بنفيكا، بشكتاش، وجوانغجو.