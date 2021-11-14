دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)

ماجد محمد (صدى):
كشفت الإعلامي الرياضي محمد الدرع، عن دليل قاطع يدعم موقف نادي الهلال بشأن الاحتجاج على مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز مع الأهلي.
وقال محمد الدرع: "بخصوص بعض الأسئلة التي وصلتني بخصوص حمدي النقاز حسب الموقع العالمي المتخصص بعقود اللاعبين "ترانسفير" يظهر توقيع الزمالك معه وكذلك مدة العقد بالضبط 1 سنة 9 أشهر 16 يوم وتاريخ التعاقد 14 سبتمبر".
وأضاف الإعلامي الرياضي: "تحليلي أن الزمالك اتفق مع الأهلي واللاعب أن يتم التعاقد مباشرة بعيدًا عن الزمالك، والهلال لديه دليل ".
وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.
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