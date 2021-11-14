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دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)

منذ يوم
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دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)

ماجد محمد (صدى):
كشفت الإعلامي الرياضي محمد الدرع، عن دليل قاطع يدعم موقف نادي الهلال بشأن الاحتجاج على مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز مع الأهلي.

وقال محمد الدرع: "‏بخصوص بعض الأسئلة التي وصلتني بخصوص حمدي النقاز حسب الموقع العالمي المتخصص بعقود اللاعبين "ترانسفير" يظهر توقيع الزمالك معه وكذلك مدة العقد بالضبط 1 سنة 9 أشهر 16 يوم وتاريخ التعاقد 14 سبتمبر".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "تحليلي أن الزمالك اتفق مع الأهلي واللاعب أن يتم التعاقد مباشرة بعيدًا عن الزمالك، والهلال لديه دليل ".

وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.

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الهلال
الأهلي
الزمالك
دوري المحترفين
تعاقدات
حمدي النقاز

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 741
منذ يوم
ان شاءالله يكسب القضيه الزعيم العالمي وياخذ حقه بالنظام
عبدالله فريج
عبدالله فريج عدد التعليقات : 56
منذ يوم
احتجاج الهلال سليم 100% وستعود له 3 نقاط مستحقة
اعتقد ان هناك معلومات ووثائق اخرى غير هذه الوثائق ستدعم موقف نادي الهلال في اعادة حقوقه .... النادي الاهلي كسر قاعدة المنافسة الشريفة عندما احضر اللاعب بعد 10 جولات من الدوري مع انها نقطة غير مهمة مقارنه مع الوثائق التي ستدين الاهلي
......متوقع ان تقع عقوبه انضباطية على النادي الاهلي أدناها خصم 3 نقاط وتخسيره المباراه ايضا
السامي
السامي عدد التعليقات : 56
منذ يوم
السلام عليكم ورحمة الله احتجاج الهلال سليم وستعود له 3 نقاط مستحقة أذا طبق النظام
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17473
منذ يوم
سيكسب القضية الهلال
ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 312
منذ يوم
ترانسفير ليس موقع معتمد من الفيفا لرجوع له ونشره لخبر تعاقد الزمالك مع الاعب وتاريخ العقد لايقدم ولا يؤخر يوجد موقع معتمد واحد فقط معتمد من الفيفا ويتم الرجوع له لتاكد من ان الاعب حر
ابو بدر الهلالي العالمي من الملعب
ابو بدر الهلالي العالمي من الملعب عدد التعليقات : 1116
منذ 23 ساعة
الحق يطلبه الهلال بالطرق السليمة وإدارة بن نافل قوية ولديها مستندات تثبث قيد النقارز رسمياً بالزمالك لمدة سنة و9 شهور.!!
بالتوفيق لزعيم وسيد اسيا والثامنة قادمة بحول الله وقوتة
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 520
منذ 21 ساعة
ههههههههههههههههههه يعني يوم الباطن مرفوض والطزاقي صحيح هههههههههههههه
اتحادي
اتحادي عدد التعليقات : 19
منذ 20 ساعة
هههههههه. الطاءي مرفوض. والمدلل صحيح

اعطوهم النقاط. بالفاكس. وخلصوها
بالتوفيق بوهانج الكوري.
ابو بدر الهلالي العالمي من الملعب
ابو بدر الهلالي العالمي من الملعب عدد التعليقات : 1116
منذ 20 ساعة
الثامنة جاية يا تعليق اتحادي؟!! وأشك انك اتحادي واتوقع انك فقراوي ولا طحلبي!!
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 265
منذ 20 ساعة
الأهلي له تاريخ في التعاقدات مع اللاعبين لقدتعاقد مع لاعب عراقي (( كـ راعي غنم )) ويشارك مع الفريق الأهلى لاعب كره محترف
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16313
منذ 19 ساعة
غثيتونا بالنقاز🤣🤣باقي انا ارفع عليه قضيه🙈😂بس خايفه من جامعه القانون😴✌🏻😂😂😂😂
اهلاوي صريح
اهلاوي صريح عدد التعليقات : 68
منذ 14 ساعة
الزمالك موقف فترتين تسجيل ياشطار فكيف سجل واللاعب بطاقته بتونس وليس لدى الاتحاد المصري لازم تسرقون نقاط كفايه الهويش اهداكم تعادل
توتو احمد
توتو احمد عدد التعليقات : 1
منذ 37 دقيقة
الفقراوية والطحالب صجيتونا صه اسكتوا خلاص

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أحدث التعليقات

محمد
العالمية صعبه
محمد
العالمية صعبه
كجمغلو
حياة الطبيعة جميلة 🐪
كجمغلو
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كجمغلو
يا اميرة الناصر (( رُد لك الدّين )) اللهم لا شماته ... سؤالي هل هي سعودية ام لا ..

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