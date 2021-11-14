كولومبيا تفتح النار على حزب الله الإرهابي

بوغوتا (صدى):
أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أمس الأحد، مراقبة أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي على أراضيها.
واتهم وزير الدفاع الكولومبي الحزب الموالي لإيران بالقيام بـ "أنشطة إجرامية"، قائلا: "منذ شهرين، اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرمين مفوضين من حزب الله كانت لديهما نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا".
وأضاف: "هناك خطرا مع حزب الله في فنزويلا وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي".
وكشفت مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية، أن حزب الله الإرهابي قد يكون حاول تعقّب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا.