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كولومبيا تفتح النار على حزب الله الإرهابي

منذ 3 ساعات
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كولومبيا تفتح النار على حزب الله الإرهابي

بوغوتا (صدى):
أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أمس الأحد، مراقبة أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي على أراضيها.

واتهم وزير الدفاع الكولومبي الحزب الموالي لإيران بالقيام بـ "أنشطة إجرامية"، قائلا: "منذ شهرين، اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرمين مفوضين من حزب الله كانت لديهما نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا".

وأضاف: "هناك خطرا مع حزب الله في فنزويلا وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي".

وكشفت مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية، أن حزب الله الإرهابي قد يكون حاول تعقّب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا.

ايران
لبنان
حزب الله
كولومبيا
وزير الدفاع الكولومبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18780
منذ ساعة
يسقط يسقط يسقط حزب الله اللبناني المسمى .. الإيراني المشرب والهوى والمأكل
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55117
منذ 45 دقيقة
صح النوم يا وزير الدفاع

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يعوضها خير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حظه ردي ومقرود

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