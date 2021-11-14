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الروقي: احتجاج الهلال لن يقبل ولو طلع النقاز وقال عندي عقد مع الزمالك

منذ ساعة
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الروقي: احتجاج الهلال لن يقبل ولو طلع النقاز وقال عندي عقد مع الزمالك

نواف السالم (صدى):
لا زالت مشكلة مشاركة حمدي النقاز مع فريقه الأهلي، في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قائمة، في إطار تحقيقات لجنة الانضباط، بناء على احتجاج الهلال.

وفي هذا السياق صرح الإعلامي فهد الروقي، بأن احتجاج الهلال لن يُقبل، حتى إذا اعترف اللاعب نفسه بالتوقيع مع الزمالك المصري.

وقال الروقي: "لن يقبل احتجاج الهلال ولو طلع النقاز وقال عندي عقد مع الزمالك، التاريخ أمامنا"، مستشهدا بقضيتي محمد القرني وعبدالله العويشير.

وأضاف: "هل كنت تتخيل أنه سيتم رفض قضايا العويشير والقرني بعد لفة قانونية"، مؤكدا أن أجواء قضية النقاز تذكره بقضايا سابقة، متابعا: "كسرد تاريخي الهلال ما يكسب القضية".

ومن جانبه اعتبر المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، أن نادي الترجي التونسي ليس طرفًا في قضية النقاز.

وقال الصرامي: "رئيس الترجي صرح بأن علاقة الترجي انتهت بالنقاز بعدما سدد حقوق النادي وتم انهاء عقده تماما، الطرف الحقيقي في القضية هو الزمالك".

واستشهد الصرامي بتصريحات المسؤولين في نادي الزمالك وآخرهم حسين السيد، حيث أكدوا أن اللاعب زملكاوي.

وأضاف: "هناك تصريح لحسين السيد متلفز قال فيه بالمصري (مضينا، وقبضنا، وأعرنا)، لذلك الزمال طرف رئيسي".

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الاهلي
سعود الصرامي
فهد الروقي
الزمالك
اتحاد الكرة
حمدي النقاز

التعليقات

ناقد رياضي
ناقد رياضي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
المفروض من الهلال رفع شكوى إلى هيئة الفساد ( نزاهة ) ضد لجنة الإنضباط لوجود فساد إداري . إّذا وزير الرياضة ورئيس الاتحاد لم يتدخلوا ومحاسبة لجنة الإنضباط .
ويمكن للهلال رفع قضية على لجنة الإنضباط لدى ديوان المظالم لأنها تتبع وزارة حكوميه وهي المعنية بالامر .............

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
المفروض من الهلال رفع شكوى إلى هيئة الفساد ( نزاهة ) ضد لجنة الإنضباط لوجود فساد إداري . إّذا وزير الرياضة ورئيس الاتحاد لم...
نصراوي سابق
ياما وياما حذرنا أن النصر معروف عنه توقيع عقود فشنق ( وهميه ) مع اللاعبين ولا يسدد حقوقهم ..!! النتيجة رئيس النادي يقدم إستقالته...
صراحه
كذب عيني عينك
مراقب
شكلك ماتدري عن الاوضاع يبوزياد الكل حايس ومتمرمط بالايجارات فوق اربعين وتحتها
ط 🍹🍹🍹
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مسكين حالك يا ولد الظاهر تبغى مين يتجادل معاك جدال مامنه طائل غير مضيعة الوقت روح يا ورع دور لك على وظيفة تعيش...

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