الروقي: احتجاج الهلال لن يقبل ولو طلع النقاز وقال عندي عقد مع الزمالك

نواف السالم (صدى):
لا زالت مشكلة مشاركة حمدي النقاز مع فريقه الأهلي، في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قائمة، في إطار تحقيقات لجنة الانضباط، بناء على احتجاج الهلال.
وفي هذا السياق صرح الإعلامي فهد الروقي، بأن احتجاج الهلال لن يُقبل، حتى إذا اعترف اللاعب نفسه بالتوقيع مع الزمالك المصري.
وقال الروقي: "لن يقبل احتجاج الهلال ولو طلع النقاز وقال عندي عقد مع الزمالك، التاريخ أمامنا"، مستشهدا بقضيتي محمد القرني وعبدالله العويشير.
وأضاف: "هل كنت تتخيل أنه سيتم رفض قضايا العويشير والقرني بعد لفة قانونية"، مؤكدا أن أجواء قضية النقاز تذكره بقضايا سابقة، متابعا: "كسرد تاريخي الهلال ما يكسب القضية".
ومن جانبه اعتبر المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، أن نادي الترجي التونسي ليس طرفًا في قضية النقاز.
وقال الصرامي: "رئيس الترجي صرح بأن علاقة الترجي انتهت بالنقاز بعدما سدد حقوق النادي وتم انهاء عقده تماما، الطرف الحقيقي في القضية هو الزمالك".
واستشهد الصرامي بتصريحات المسؤولين في نادي الزمالك وآخرهم حسين السيد، حيث أكدوا أن اللاعب زملكاوي.
وأضاف: "هناك تصريح لحسين السيد متلفز قال فيه بالمصري (مضينا، وقبضنا، وأعرنا)، لذلك الزمال طرف رئيسي".
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