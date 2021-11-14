شاهد.. لقطات جديدة لزلزال إيران المدمر

طهران (صدى):
على خلفية الزلزال المدمر في إيران والذي بلغت قوته 6.4 بمقياس ريختر، وثق مقطع فيديو جانبا من الآثار التي خلفها حيث تسبب في انهيار جبلي.
وأظهر المقطع السكان وهم يفرون من منازلهم يجوبون بسياراتهم وسط الشوارع في حالة ذعر، وسط أنباء عن الشعور بالزلزال حتى في الإمارات.
وأعلن مركز الأرصاد الإماراتي أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية.
وكانت "صدى" نشرت مقطعا وثق جانبا من اللحظات الأولى للزلزال، فيما تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها.
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