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شاهد.. لقطات جديدة لزلزال إيران المدمر

منذ 4 ساعات
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شاهد.. لقطات جديدة لزلزال إيران المدمر

طهران (صدى):
على خلفية الزلزال المدمر في إيران والذي بلغت قوته 6.4 بمقياس ريختر، وثق مقطع فيديو جانبا من الآثار التي خلفها حيث تسبب في انهيار جبلي.

وأظهر المقطع السكان وهم يفرون من منازلهم يجوبون بسياراتهم وسط الشوارع في حالة ذعر، وسط أنباء عن الشعور بالزلزال حتى في الإمارات.

وأعلن مركز الأرصاد الإماراتي أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية.

وكانت "صدى" نشرت مقطعا وثق جانبا من اللحظات الأولى للزلزال، فيما تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18780
منذ 47 دقيقة
الأهم: العبرة والاتعاظ وتسبيح الله عز وجل وحمده والثناء عليه والالتجاء إليه والتضرع والدعاء بين يديه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يعوضها خير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حظه ردي ومقرود

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