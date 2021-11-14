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من هو خطاط كسوة الكعبة الذي حصل على الجنسية السعودية؟

منذ 7 ساعات
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من هو خطاط كسوة الكعبة الذي حصل على الجنسية السعودية؟

مكة المكرمة (صدى):
يعتبر خطاط كسوة المشرفة الأستاذ مختار عالم من أبرز الشخصيات التي منحتها المملكة الجنسية، حيث منحتها أيضا بعد من المفكرين والعلماء والمبدعين.

ويعمل الأستاذ مختار عالم الآن خطاطًا بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، حصل على درجة البكالوريوس في التربية الفنية عام 1413 هجرية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، حصل على ماجستير التربية الفنية في الخط العربي عام 1422هجرية من جامعة أم القرى.

ودرس مختار عالم فن الخط العربي بجامعة أم القرى في قسم التربة الفنية لمدة خمسة سنوات من عام 1416 هجرية، وله كتابات في بعض مساجد مكة المكرمة، ونال العديد من الدروع والميداليات في مناسبات مختلفة.

وأوضح عالم لبرنامج "يا هلا"، على روتانا خليجية: "أسأل الله أن نقدم كل غال ونفيس لهذا الوطن المعطاء المبارك

المفكرين
الجنسية السعودية
خطاط كسوة الكعبة

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1990
منذ 3 ساعات
الله ينفع بك
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67176
منذ ساعة
يستاهل الجنسيه

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لفته، أرجو الإستماع لموال ولأغنية ياغالية، ومن بعدها أحكم بنفسك..
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