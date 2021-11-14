الزعاق: يغيب نجم الأحيمر خلال هذا الأسبوع.. وتبدأ أولى البوادر الشتوية "فيديو"

الرياض (صدى):
قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه خلال هذا الأسبوع يغيب نجم القلب (الأحيمر) وفيه تبدأ أولى البوادر الشتوية ويهيج فيه بحر العرب.
وأوضح أنه في غياب نجم الأحيمر سنلاحظ انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على جل المناطق وخاصة الشمالية، وحدوث موجة مدارية في بحر العرب قد ترتقي لمنخفض مداري.
وتابع الزعاق إن غياب وشروق النجوم علامات إرشادية عند العرب فهم يستدلون بها على دخول وخروج المواسم، قال تعالى {وعلامات وبالنجم هم يهتدون}.
وأضاف الزعاق: "منها ما يدل على بداية البرد كشروق الثريا مع مغيب الشمس، ومنها ما يدل على شدة الحر كشروق الجوزاء، ومنها ما يدل على نهوض الرياح كغياب قلب العقرب وهو نجم الأحيمر ويسميه العامة بخفوق الأحيمر