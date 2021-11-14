الاتحاد الأردني يطالب بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات

وكالات (صدى):
طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الأحد، الاتحاد الآسيوي، بالتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.
وقال الاتحاد الأردني في أن المنتخب الإيراني له سوابق في إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.
كما وجه الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بضرورة "فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات".
وأضاف: "بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات