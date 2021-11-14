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الحياة الريفية في ضواحي بغداد
منذ 17 ساعة
2628
1
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التعليقات
الزمن الجميل
عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
ماشاء الله الخضره والماء والوجه الحسن
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أحدث التعليقات
زعيم اااسيا
الي مسمي نفسه مهجد ليش مستعجل باقي لهم فعاليات فالرياض محتاجين مطيه خلك جاهز مسكين ومضغوط ومدعوس عليك ياحرام حزنتنا انت تلقها من جحفلي...
قرم
هذا الفريق يمثل بلدك ،وانت تقول انشاء الله فلهم الفوز يا( مهجد الطواقي) والله انا لست هلالي ولا نصراوي. ولكني اشجع اي فريق يمثل...
عبدالعزيزالشرقي
اجانبي ممكن يقوم في الاسهم
فهد آل قنيعير
في معقل الهلال أن شاءالله يا فهد المولد
Zoolعالمي
وش اخبار راعي الدنفسه كاريلو ههههههههههههههههه د ع ا ر ه وقبله راعي الاستراحه هههههههههههههه نادي ليلي ههههههههههههههه
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