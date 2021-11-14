بالفيديو.. وزير الداخلية: الأمن والاستقرار في دول الخليج  "مضرب مثل" 

المنامة (صدى):
تحدث وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن الأمن والاستقرار في دول الخليج، وذلك خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الـ38 في مملكة البحرين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن الأمن والاستقرار في دول الخليج هو مضرب مثل في مقارنة بما هو حاصل من أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقومات الأمن والاستقرار.
وأوضح أن الأمن والاستقرار في دول الخليج بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة والدعم والمساعدة لكل جهد أمني في مواجهة الإرهاب والجريمة ومكافحة المخدرات وكل ما يخل بأمن وأمان المواطن والزائر والمقيم.
ولفت:" أصبحت مسؤولياتنا كبيرة ومتعددة للحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار وتطور ونماء منا يوجب علينا التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتنا الأمنية ليكون المستقبل أكثر أمنًا لتواصل مسيرة البناء والإزدهار لتلبية ما يريده قادتنا وتتطلع إليه شعوبنا".