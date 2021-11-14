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بالفيديو.. وزير الداخلية: الأمن والاستقرار في دول الخليج  "مضرب مثل" 

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. وزير الداخلية: الأمن والاستقرار في دول الخليج  "مضرب مثل" 

المنامة (صدى):
تحدث وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن الأمن والاستقرار في دول الخليج، وذلك خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الـ38 في مملكة البحرين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن الأمن والاستقرار في دول الخليج هو مضرب مثل في مقارنة بما هو حاصل من أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقومات الأمن والاستقرار.

وأوضح أن الأمن والاستقرار في دول الخليج بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة والدعم والمساعدة لكل جهد أمني في مواجهة الإرهاب والجريمة ومكافحة المخدرات وكل ما يخل بأمن وأمان المواطن والزائر والمقيم.

ولفت:" أصبحت مسؤولياتنا كبيرة ومتعددة للحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار وتطور ونماء منا يوجب علينا التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتنا الأمنية ليكون المستقبل أكثر أمنًا لتواصل مسيرة البناء والإزدهار لتلبية ما يريده قادتنا وتتطلع إليه شعوبنا".

 

وزارة الداخلية
دول الخليج
مملكة البحرين
مجلس التعاون
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18780
منذ 19 دقيقة
سلمت قوات أمن الوطن من كل شر وسعدت جماهير السعادة في وطن السعادة المملكة العربية السعودية حرسها الله وحرس مليكها وشعبها وعقيدتها ووزرائها الأشاوس أصحاب الرزات والملمات الثابتين على الحق والسائرين على نهج المؤسس الموحد الفاتح البطل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يعوضها خير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حظه ردي ومقرود

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