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بالفيديو.. ماحكم وضع مزيلات العرق للمِحْرم؟...الشيخ السليمان يوضح

منذ 28 دقيقة
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بالفيديو.. ماحكم وضع مزيلات العرق للمِحْرم؟...الشيخ السليمان يوضح

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، حكم وضع مزيلات العرق للمحرم.

وقال السليمان أن الطِيب يُعد من محظورات الإحرام للمِحْرم، فإذا أُحْرِم فلا يحل له أن يستخدم الطيب أو يستخدم مزيل العرق أو الصابون أو غيره الذي يكون معه نوع من أنواع الطيب إذا دخل في الإحرام.

وأضاف: "إذا لبى للعمرة أو للحج وأحرم فإنه في هذه الحالة عليه أن يمتنع عن استخدام الطيب؛ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيَّب قبل إحرامه وقد ذكرت ذلك عائشة- رضي الله- عنها قالت كنت أرى وبيص المسك في مفرق شعر رأس النبي عليه الصلاة والسلام"

المحرم
الشيخ عبدالسلام السليمان
مزيلات العرق

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 114
منذ 22 دقيقة
عن ابي هريره رضي الله عن...

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أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

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