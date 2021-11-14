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اعترافات "شادي خلف" في قضية اغتصابه لفتيات

منذ 8 ساعات
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اعترافات "شادي خلف" في قضية اغتصابه لفتيات

القاهرة (صدى):

شهدت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس السبت، محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة.

وترجع القضية إلى اتهامه بالتحرش وهتك عرض الفتيات أثناء تواجدهن في ورشة تدريب على التمثيل داخل الاستديو المملوك له، وهو ما نفاه الفنان يوم أمس، مؤكدًا أنه لم يلمس عورة أي واحدة منهن.

وقال "شادي" في أقواله أنه يمتلك استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه "استوديو ذات"، لافتا إلى أن الاستديو مملوك له ووالدته "أميرة حسن".

وأضاف أن الأستديو به أقسام متعددة، منها قسم التمثيل، وقسم الإخراج، قسم المونتاج وقسم الكتابة وقسم التصوير السينمائي وقسم الأداء الحركي الرقص، وقسم فن الحكي والأقسام، لافتا إلى أنه يشرف بنفسه على قسم التمثيل، بينما يتولى آخرون الإشراف على باقي الأقسام وفقا لاتفاق مسبق بعضه يتم بالتعاقد، وآخر بدون.

وأضاف أن ورش التي يتم تقديمها داخل الاستديو لا تقام وفقا لعدد معين من المتدربين، ما عدا ورشة التمثيل التي لا يقل فيها عدد المتدربين الذي لا يزيد عن 20 ولا يقل عن 16.

وأكد أن ورش التمثيل لا تتم بشكل جماعي ولا يتم تدريب المتدربين بشكل فردي، مؤكدًا انه لم يهتك عرض الفتيات أو يتحرش بهن.

القاهرة
التحرش
محكمة جنايات القاهرة
محكمة
التمثيل
شادي نبيل خلف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55118
منذ 22 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يعوضها خير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حظه ردي ومقرود

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