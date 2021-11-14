عريس يتسبب في كارثة ليلة زفافه

لندن (صدى):
سجلت منطقة برادفورد بمقاطعة يوركشاير بشرق إنجلترا حادث اصطدام تسبب فيه عريس متهور بصحبة عروسه في ليلة زفافه.
ووقع الحادث عندما قرر الشاب "علي زمان" أن يقود سيارة صديقه الفاخرة في ليلة زفافه، واصطحب عروسه معه لكنه شاهد سائق آخر بجواره فقرر أن يسابقه.
وعندما اقترب من إشارة مرورية وقع الاصطدام بين السيارتين، واشتعلت النيران، ونُقل الشاب البالغ من العمر 26 عاما إلى المستشفى ومعه عروسه.
واتضح أن العريس أخذ السيارة دون علم صاحبها، وحكمت المحكمة بإلزام العريس بدفع التعويضات، والحرمان من القيادة لمدة عام كامل، وإكمال 180 ساعة من العمل غير المدفوع في المجتمع.