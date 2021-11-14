مختص يكشف عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في "سكني" فيديو

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المالية والاستثمار المساعد، في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد مكني، عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في برنامج سكني.
وقال محمد مكني خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"النسبة الأكبر لمن يتملك المساكن في برنامج سكني هم الفئة العمرية مابين 25 إلى 40 سنة".
وأوضح أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا ويدلل أن أغلب سكان المملكة من الشباب وبالتالي يحصل الشاب على مسكن في سن مبكر.
وأشار حصول الشاب على مسكن في سن مبكر يساعده في المشاركة في الإنتاجية والشعور بالراحة وبالتالي جودة حياة أفضل وهذا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.