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مختص يكشف عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في "سكني" فيديو

منذ 3 ساعات
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مختص يكشف عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في "سكني" فيديو

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المالية والاستثمار المساعد، في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد مكني، عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في برنامج سكني.

وقال محمد مكني خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"النسبة الأكبر لمن يتملك المساكن في برنامج سكني هم الفئة العمرية مابين 25 إلى 40 سنة".

وأوضح أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا ويدلل أن أغلب سكان المملكة من الشباب وبالتالي يحصل الشاب على مسكن في سن مبكر.

وأشار حصول الشاب على مسكن في سن مبكر يساعده في المشاركة في الإنتاجية والشعور بالراحة وبالتالي جودة حياة أفضل وهذا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الشباب
مساكن
تملك
برنامج سكني
محمد مكني

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 104
منذ ساعة
الي أعمارهم فوق ٤٠ لديهم مساكن وليس مسكن واحد.
الشباب مجبرين على
الأخذ من سكني.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
طيب خلو سيدتكم ايران تجي تطفيها والا حسن نصر الزباله يطفيها
بلبل البحر
كلامها صح. "حسد"
وافي
احلام اليقضة
وافي
انجاز خلف انجاز الله يرحم الحال بس
عندما يغيب المساء
يارب ترزقنا من واسع فضلك

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