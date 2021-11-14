نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صحف عالمية تسلط الضوء على قيمة عقد تاليسكا مع النصر

منذ ساعة
1975
2
صحف عالمية تسلط الضوء على قيمة عقد تاليسكا مع النصر

نواف السالم (صدى):
أزاحت بعض الصحف والمواقع العالمية الستار عن تعاقد النصر مع البرازيلي أنديرسون تاليسكا.

وأوضحت الصحف العالمية، أن تاليسكا يتقاضى سنويا 8 ملايين يورو بما يعادل 35 مليون ريال، وراتبه الشهري 3 مليون".

ومن جانبه، علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على ماذكرته الصحف العالمية عن صفقة انتقال تاليسكا للنصر، قائلا: "المبلغ ضخم جدا وهنا سر سرعة التعاقد معه".

وكان تاليسكا انتقل لصفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي، لمدة 3 مواسم، قادما من نادي جوانجزو الصيني.

يذكر أن نادي الهلال، قد  دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي تاليسكا، علما أنه سبق له اللعب في أندية باهيا، بنفيكا، بشكتاش، وجوانغجو.

النصر
فهد الروقي
راتب شهري
جوانجزو الصيني
أنديرسون تاليسكا

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2577
منذ ساعة
هههههههههه الاسيويه صعبه قويه هذا غير الضريبه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3022
منذ 32 دقيقة
جابوة علشان الآسيوية فاخرجة الزعيم واخرجهم وتبعثر وتبخر وذهب إدراج الرياح الحلم كما هي حالميتهم المزعومة ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي وعلى الآسيوية ما ني قاوي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

أخر الأخبار

المنتخب السعودي يجري تدريباته استعدادا لملاقاة فيتنام
المنتخب السعودي يجري تدريباته استعدادا لملاقاة فيتنام
منذ دقيقة 1034
بالفيديو.. متحدث الجيش اليمني: استعدنا مواقع جديدة في مأرب والانتصارات مستمرة
بالفيديو.. متحدث الجيش اليمني: استعدنا مواقع جديدة في مأرب والانتصارات مستمرة
منذ 9 دقائق 1062
"نادي الإبل" يعلن توثيق اسم منقية ولي العهد عبر منصة "سَمهّا"
"نادي الإبل" يعلن توثيق اسم منقية ولي العهد عبر منصة "سَمهّا"
منذ 17 دقيقة 1131
مختص يكشف عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في "سكني" فيديو
مختص يكشف عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في "سكني" فيديو
منذ 22 دقيقة 1172
بالفيديو.. ماحكم وضع مزيلات العرق للمِحْرم؟...الشيخ السليمان يوضح
بالفيديو.. ماحكم وضع مزيلات العرق للمِحْرم؟...الشيخ السليمان يوضح
منذ 28 دقيقة 1229
اعترافات "شادي خلف" في قضية اغتصابه لفتيات
اعترافات "شادي خلف" في قضية اغتصابه لفتيات
منذ 31 دقيقة 387
المرور يضبط 236 دراجة آلية مخالفة
المرور يضبط 236 دراجة آلية مخالفة
منذ 32 دقيقة 1113
الأميرة اليابانية السابقة "ماكو" تسافر مع زوجها إلى نيويورك 
الأميرة اليابانية السابقة "ماكو" تسافر مع زوجها إلى نيويورك 
منذ 47 دقيقة 192
التحالف يدمر لغم بحري حوثي جنوب البحر الأحمر
التحالف يدمر لغم بحري حوثي جنوب البحر الأحمر
منذ ساعة 1144
الذراع الأيمن للبغدادي يكشف عن حجم أموال داعش
الذراع الأيمن للبغدادي يكشف عن حجم أموال داعش
منذ ساعة 1559