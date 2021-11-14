صورة نادرة لشريهان على الفراش بعد الحادث الشهير

القاهرة (صدى):
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة للفنانة شريهان، وهي في المستشفي، مُستلقية على الفراش.
وظهر في الصورة النادرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء زيارته للفنانة شيريهان وممسكا بيدها، بينما هي تنظر له بإبتسامة هادئة
كانت الفنانة الراحلة قد تعرضت لحادث شديد بسيارتها منذ 21 عام، فقدت على إثره القدرة على الحركة بعد أن أصيبت بـ كسر في الحوض والركبة والعمود الفقري. أثر الحادث على صحة شريهان، وعلى حالتها النفسية أيضًا.
وعلقت الفنانة هالة صدقي على صورة شريهان وعبد العزيز: "ربنا لا يعدها ايام ، ايام العذاب"