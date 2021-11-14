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صورة نادرة لشريهان على الفراش بعد الحادث الشهير

منذ 4 ساعات
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صورة نادرة لشريهان على الفراش بعد الحادث الشهير

القاهرة (صدى):
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة للفنانة شريهان، وهي في المستشفي، مُستلقية على الفراش.

وظهر في الصورة النادرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء زيارته للفنانة شيريهان وممسكا بيدها، بينما هي تنظر له بإبتسامة هادئة

كانت الفنانة الراحلة قد تعرضت لحادث شديد بسيارتها منذ 21 عام، فقدت على إثره القدرة على الحركة بعد أن أصيبت بـ كسر في الحوض والركبة والعمود الفقري. أثر الحادث على صحة شريهان، وعلى حالتها النفسية أيضًا.

وعلقت الفنانة هالة صدقي على صورة شريهان وعبد العزيز: "ربنا لا يعدها ايام ، ايام العذاب"

محمود عبد العزيز
الحادث
شريهان

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1986
منذ ساعة
متى رحلت؟

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أحدث التعليقات

ابو وليد
طيب خلو سيدتكم ايران تجي تطفيها والا حسن نصر الزباله يطفيها
بلبل البحر
كلامها صح. "حسد"
وافي
احلام اليقضة
وافي
انجاز خلف انجاز الله يرحم الحال بس
عندما يغيب المساء
يارب ترزقنا من واسع فضلك

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