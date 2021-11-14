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ابراهيم الفريان : خسرت 20 مليون ريال لهذا السبب
منذ 6 ساعات
2481
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 1986
منذ 48 دقيقة
كلامها صح. "حسد"
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أحدث التعليقات
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طيب خلو سيدتكم ايران تجي تطفيها والا حسن نصر الزباله يطفيها
بلبل البحر
كلامها صح. "حسد"
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