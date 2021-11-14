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زوج منة عرفة: زوجتي رفضت تتشال ومفيش بوس 

منذ 10 ساعات
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زوج منة عرفة: زوجتي رفضت تتشال ومفيش بوس 

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري محمود المهدي، على تصريحات الفنان محمد نجاتي، بعد الزج باسمه في خبر انفصال المهدي، ومنة عرفة.

وقال محمود المهدي :"بيتقال إنه في مشهد بسبب إنه كان يقيس نبض إيد منة، وهي رفضت وبسبب ده حصل الخلافات وأدى للانفصال.. مفيش الكلام ده خالص"، لافتا:" والمشهد أصلا كان عبارة إنه هيه تتشال وهيه رفضت إنها تتشال.. وهيه رافضة من الأول".

وأوضح:"إحنا دايما بنتكلم مع المنتج،  مفيش بوس مفيش أحضان مفيش شيل هي حاطة قواعد، زي أي فنانة محترمة حاطة قواعد، عندها خطوط حمرا، إحنا مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة".

 

محمد نجاتي
منة عرفة
انفصال
أحضان
محمود المهدي
بوس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18780
منذ 27 دقيقة
مفيش بوس .. حلو الكلام
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55118
منذ 6 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يعوضها خير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حظه ردي ومقرود

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