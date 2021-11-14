زوج منة عرفة: زوجتي رفضت تتشال ومفيش بوس 

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري محمود المهدي، على تصريحات الفنان محمد نجاتي، بعد الزج باسمه في خبر انفصال المهدي، ومنة عرفة.
وقال محمود المهدي :"بيتقال إنه في مشهد بسبب إنه كان يقيس نبض إيد منة، وهي رفضت وبسبب ده حصل الخلافات وأدى للانفصال.. مفيش الكلام ده خالص"، لافتا:" والمشهد أصلا كان عبارة إنه هيه تتشال وهيه رفضت إنها تتشال.. وهيه رافضة من الأول".
وأوضح:"إحنا دايما بنتكلم مع المنتج، مفيش بوس مفيش أحضان مفيش شيل هي حاطة قواعد، زي أي فنانة محترمة حاطة قواعد، عندها خطوط حمرا، إحنا مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة".