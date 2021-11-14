لإعبتان سعوديتان تتأهلان لنصف النهائي في كأس العرب للريشة الطائرة

ماجد محمد (صدى):
تأهلت لاعبتا المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات هيا المدرع ورنا أبوحربش للدور نصف النهائي من منافسات الزوجي لبطولة كأس العرب للريشة الطائرة بعد فوزهما على زوجي المنتخب الإماراتي كوثر الصايغ وبشرى نجار بنتيجة 2/0 جاء ذلك في منافسات دور الثمانية من البطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.
وتستعد ممثلتا الأخضر لخوض منافسات الدور نصف النهائي للبطولة أمام نظيريتهما لاعبتي المنتخب الأردني.
الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها عربيا للمنتخب السعودي للسيدات للريشة، كما أنها تعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به الرياضة النسائية في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة .
من جانبها، عبرت لاعبة المنتخب السعودي للسيدات هيا المدرع عن سعادتها لمشاركتها بالبطولة والمستوى المميز الذي قدمته متوجهة بشكرها للاتحاد على ما يتم تقديمه للاعبي ولاعبات المنتخب من دعم واهتمام وتطوير