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لإعبتان سعوديتان تتأهلان لنصف النهائي في كأس العرب للريشة الطائرة

منذ 3 ساعات
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لإعبتان سعوديتان تتأهلان لنصف النهائي في كأس العرب للريشة الطائرة

ماجد محمد (صدى):
تأهلت لاعبتا المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات هيا المدرع ورنا أبوحربش للدور نصف النهائي من منافسات الزوجي لبطولة كأس العرب للريشة الطائرة بعد فوزهما على زوجي المنتخب الإماراتي كوثر الصايغ وبشرى نجار بنتيجة 2/0 جاء ذلك في منافسات دور الثمانية من البطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

وتستعد ممثلتا الأخضر لخوض منافسات الدور نصف النهائي للبطولة أمام نظيريتهما لاعبتي المنتخب الأردني.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها عربيا للمنتخب السعودي للسيدات للريشة، كما أنها تعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به الرياضة النسائية في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة .

من جانبها، عبرت لاعبة المنتخب السعودي للسيدات هيا المدرع عن سعادتها لمشاركتها بالبطولة والمستوى المميز الذي قدمته متوجهة بشكرها للاتحاد على ما يتم تقديمه للاعبي ولاعبات المنتخب من دعم واهتمام وتطوير

 

 

 

كأس العرب
المنتخب السعودي للريشة
المنتخب الأردني

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 551
منذ ساعة
حافظوا علي بناتكم
حافظوا علي عرضكم
حافظوا علي شرفكم
حافظوا علي الاخلاق والعفة والشرف
الان نحن في زمن الغرباء
نحن في زمن اهل الدين محارب فحافظوا عليه واثبتوا حتي نلقي الله

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أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

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