الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز على المبالغة في الثقة وتجهيز الاحتفالات بعد مباراة الهلال وبوهانج ، مؤكدا أنها ستجعل الفريق الكوري بطلا.
وقال الجماز: "الحديث عن تجهيزات الأفراح والمبالغة في الثقة ستجعل من بوهانج هو البطل .. إني لكم من الناصحين".
يذكر أن الهلال سيلتقي بفريق بوهانج الكوري يوم 23 نوفمبر الجاري، بنهائي دوري أبطال آسيا، في العاصمة الرياض، وهي المواجهة التي ستحدد البطل القاري لعام 2021.
وفي وقت سابق، أكد نادي الهلال، على جاهزية المحترف المالي موسى ماريجا لخوض نهائي دوري أبطال آسيا ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد تعافيه من الإصابة