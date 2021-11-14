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الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا

منذ ساعتين
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الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز على المبالغة في الثقة وتجهيز الاحتفالات بعد مباراة الهلال وبوهانج ، مؤكدا أنها ستجعل الفريق الكوري بطلا.

وقال الجماز: "الحديث عن تجهيزات الأفراح والمبالغة في الثقة ستجعل من بوهانج هو البطل .. إني لكم من الناصحين".

يذكر أن الهلال سيلتقي بفريق بوهانج الكوري يوم 23 نوفمبر الجاري، بنهائي دوري أبطال آسيا، في العاصمة الرياض، وهي المواجهة التي ستحدد البطل القاري لعام 2021.

وفي وقت سابق، أكد نادي الهلال، على جاهزية المحترف المالي موسى ماريجا لخوض نهائي دوري أبطال آسيا ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد تعافيه من الإصابة

الهلال
دوري أبطال آسيا
عبدالرحمن الجماز
بوهانج

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4016
منذ ساعتين
بعد كل هالدعم اللجاني والملياري والاسكوباري والاسيوي والذي منه ما تفوزون . العبوا على كيفكم ما يقدر عليكم الا الله
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 210
منذ ساعتين
ومين قلك أصلآ بأن الهلال رايح ياخذ البطولة يا رجال حامض على بوزهم
لو كان الحكم محلي يمكن ارشح الهلال لكن حكم المباراة اسيوي مافيها لعب
او تمثيل او تحايل او مجاملة فيها دق خشوم لين يشمون ريحة عشب ارضية الملعب .

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أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

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