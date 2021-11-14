رينارد سيكرر ما فعله "الجوهر" في تصفيات مونديال 2002 في حالة واحدة

نواف السالم (صدى):
يتأهب المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لملاقاة فيتنام، الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأنهى المنتخب السعودي الدور الأول من التصفيات بتحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط أمام أستراليا، خلال الجولة الماضية، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.
كما أنه في حال فوز المنتخب الوطني بقيادة رينارد أمام فيتنام، فإنه سيكرر ما فعله المدرب ناصر الجوهر في تصفيات مونديال 2002، وذلك بتحقيق الفوز في دور المجموعات مرتين بنتيجة 5-0 و4-0.