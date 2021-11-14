نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة

منذ 3 ساعات
1820
1
تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة

طلال الغامدي (صدى):
أزاح الاتحاد السعودي لكرة القدم الستار عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، المقرر إطلاق المرحلة الأولى منه يوم 22 نوفمبر الجاري.

وسيشهد الدوري مشاركة 16 فريقاً منها 6 فرق من دوري المنطقة الغربية وهي: الكرة المشتعلة، واتحاد القوة، والليث الأبيض، ونسور جدة، والعاصفة، ومراس، و 6 فرق من المنطقة الوسطى، وهي: الهمة، والسهام الزرقاء، والتحدي، وسما، واتحاد الرياض، واليمامة.

كما ضمت قائمة الفرق المشاركة 4 فرق من المنطقة الشرقية، وهي: الواحة، واتحاد النسور، وشعلة الشرقية، والمملكة النسائي، وستقام مباريات دوري المناطق بنظام المجموعات ذهاباً وإياباً، وسيديرها حكمات من المملكة.

ومن المقرر أن يتم تتويج الفرق متصدرة المجموعات بدرع دوري المناطق بالإضافة إلى جوائز مالية، في حين ستقام بطولة المملكة النهائية في مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وسيخوض مباريات هذه البطولة كل من أصحاب المراكز الأولى والثانية والثالثة في دوري المنطقة الوسطى والغربية، وأصحاب المركزين الأول والثاني في دوري المنطقة الشرقية، وستخضع هذه المباريات لنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

المملكة
الاتحاد السعودي لكرة القدم
المنطقة الشرقية
كرة القدم
السيدات

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 551
منذ ساعة
مخزي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عماد كنعان
الله يشفيه ويعافيه
عفال
مبروك منقية الشرف اهم شي الحليب طال عمك
عبدالله
فيه خبر ثاني في نفس موقعكم ينفي الخبر
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع إنت قذر في شخصيتك وإمعا في ردك وتافه في فكرك ورمه في حياتك كل تراب وانطم ولا عاد تقل أدبك على...
عبدالله
لم نشعر بشيء في المنطقة الشرقية والحمد لله

أخر الأخبار

المنتخب السعودي يجري تدريباته استعدادا لملاقاة فيتنام
المنتخب السعودي يجري تدريباته استعدادا لملاقاة فيتنام
منذ دقيقة 1030
بالفيديو.. متحدث الجيش اليمني: استعدنا مواقع جديدة في مأرب والانتصارات مستمرة
بالفيديو.. متحدث الجيش اليمني: استعدنا مواقع جديدة في مأرب والانتصارات مستمرة
منذ 8 دقائق 1053
"نادي الإبل" يعلن توثيق اسم منقية ولي العهد عبر منصة "سَمهّا"
"نادي الإبل" يعلن توثيق اسم منقية ولي العهد عبر منصة "سَمهّا"
منذ 16 دقيقة 1131
مختص يكشف عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في "سكني" فيديو
مختص يكشف عن الفئة الأكثر تملكا للمساكن في "سكني" فيديو
منذ 21 دقيقة 1161
بالفيديو.. ماحكم وضع مزيلات العرق للمِحْرم؟...الشيخ السليمان يوضح
بالفيديو.. ماحكم وضع مزيلات العرق للمِحْرم؟...الشيخ السليمان يوضح
منذ 28 دقيقة 1225
اعترافات "شادي خلف" في قضية اغتصابه لفتيات
اعترافات "شادي خلف" في قضية اغتصابه لفتيات
منذ 31 دقيقة 382
المرور يضبط 236 دراجة آلية مخالفة
المرور يضبط 236 دراجة آلية مخالفة
منذ 31 دقيقة 1113
الأميرة اليابانية السابقة "ماكو" تسافر مع زوجها إلى نيويورك 
الأميرة اليابانية السابقة "ماكو" تسافر مع زوجها إلى نيويورك 
منذ 47 دقيقة 192
التحالف يدمر لغم بحري حوثي جنوب البحر الأحمر
التحالف يدمر لغم بحري حوثي جنوب البحر الأحمر
منذ ساعة 1144
الذراع الأيمن للبغدادي يكشف عن حجم أموال داعش
الذراع الأيمن للبغدادي يكشف عن حجم أموال داعش
منذ ساعة 1559