تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة

طلال الغامدي (صدى):
أزاح الاتحاد السعودي لكرة القدم الستار عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، المقرر إطلاق المرحلة الأولى منه يوم 22 نوفمبر الجاري.
وسيشهد الدوري مشاركة 16 فريقاً منها 6 فرق من دوري المنطقة الغربية وهي: الكرة المشتعلة، واتحاد القوة، والليث الأبيض، ونسور جدة، والعاصفة، ومراس، و 6 فرق من المنطقة الوسطى، وهي: الهمة، والسهام الزرقاء، والتحدي، وسما، واتحاد الرياض، واليمامة.
كما ضمت قائمة الفرق المشاركة 4 فرق من المنطقة الشرقية، وهي: الواحة، واتحاد النسور، وشعلة الشرقية، والمملكة النسائي، وستقام مباريات دوري المناطق بنظام المجموعات ذهاباً وإياباً، وسيديرها حكمات من المملكة.
ومن المقرر أن يتم تتويج الفرق متصدرة المجموعات بدرع دوري المناطق بالإضافة إلى جوائز مالية، في حين ستقام بطولة المملكة النهائية في مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وسيخوض مباريات هذه البطولة كل من أصحاب المراكز الأولى والثانية والثالثة في دوري المنطقة الوسطى والغربية، وأصحاب المركزين الأول والثاني في دوري المنطقة الشرقية، وستخضع هذه المباريات لنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.