إمارة مكة تدعو لاستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين؛ بسبب تجمّع مياه الأمطار، وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية.
وقالت إمارة مكة "ندعو لاستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين بسبب تجمع مياه الأمطار وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية".
يشار إلى أن منطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على أحياء وقرى الجنوب والغرب، فيما هطلت أمطار خفيفة على معظم أحياء العاصمة المقدّسة صاحبتها رياحٌ سطحية نشطة وما زالت السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيدٍ من الهطولات