نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إمارة مكة تدعو لاستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين

منذ ساعة
1379
2
إمارة مكة تدعو لاستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين؛ بسبب تجمّع مياه الأمطار، وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية.

‏وقالت إمارة مكة "ندعو لاستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين بسبب تجمع مياه الأمطار وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية".

يشار إلى أن منطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على أحياء وقرى الجنوب والغرب، فيما هطلت أمطار خفيفة على معظم أحياء العاصمة المقدّسة صاحبتها رياحٌ سطحية نشطة وما زالت السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيدٍ من الهطولات

مكة المكرمة
إمارة مكة
الطرق البديلة

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4014
منذ 51 دقيقة
ليه من زمان ما يخفضون ارتفاع الاسفلت قليلا الى جهة اليمين ويضعون غرف تفتيش كبيرة تستوعب كل المياه بفتحات صغيرة وعند هطول الامطار وجريان الماء يصير السيارات تاخذ المسار الايسر فقط
السيف
السيف عدد التعليقات : 301
منذ دقيقتين
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
النصر العالمي
ماجدىمحترم الكل يعرفه ويحترمه اما صرامي النخل محد درا عنه
واضح ***وصريح
برق تلالا بـرقـن تــلالا قـلـت عـــز الـجــلالا واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق قـالـوا كـذا مـبـسـم هـيـا قـلـت لالا بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق...
عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله

أخر الأخبار

الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا
الجماز: المبالغة في الثقة ستجعل بوهانج بطلاً لآسيا
منذ 4 دقائق 1060
مسؤول لـ"أهالي مخطط ضاحية الملك فهد " : نشكركم على صبركم ونعدكم بنقلة نوعية (فيديو)
مسؤول لـ"أهالي مخطط ضاحية الملك فهد " : نشكركم على صبركم ونعدكم بنقلة نوعية (فيديو)
منذ 6 دقائق 1078
ابتكار جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء
ابتكار جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء
منذ 21 دقيقة 189
"المساحة الجيولوجية" تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية
"المساحة الجيولوجية" تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية
منذ 26 دقيقة 1154
تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة
تفاصيل أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات وأبرز الفرق المشاركة
منذ 29 دقيقة 1221
التحالف يحبط محاولة هجوم للحوثيين على مأرب
التحالف يحبط محاولة هجوم للحوثيين على مأرب
منذ 36 دقيقة 1140
النمر يوضح علاقة شرب الماء في الشتاء بالإصابة بالجلطة
النمر يوضح علاقة شرب الماء في الشتاء بالإصابة بالجلطة
منذ 40 دقيقة 2008
متحدث الموارد البشرية يكشف عن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص
متحدث الموارد البشرية يكشف عن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص
منذ 42 دقيقة 1170
بالفيديو.. ضبط عنصر حوثي بزي نسائي أثناء تسلله إلى مأرب
بالفيديو.. ضبط عنصر حوثي بزي نسائي أثناء تسلله إلى مأرب
منذ 50 دقيقة 1257
استشاري يكشف عن 3 خطوط حمراء لمريض السكري
استشاري يكشف عن 3 خطوط حمراء لمريض السكري
منذ ساعة 1304