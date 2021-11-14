بالصور.. الأخضر يستعد لمواجهة فيتنام

نواف السالم (صدى):
اجتمع المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد بلاعبي الأخضر، أمس السبت، حيث استعرض خطط الاستعداد لمواجهة فيتنام.
وجاء ذلك قبل بدء الأخضر لتحضيراته لمواجهة فيتنام المقرر لها مساء الثلاثاء، حيث اجتماع رينارد مع اللاعبين على ملعب هانج داي في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وذكر رينارد خلال خطته أن المنتخب الوطني يستعد للقاء فيتنام بثلاث حصص تدريبية، الأخيرة منها ستكون على ملعب ماي دينه الذي يحتضن المواجهة التي تجمع المنتخبين بعد غدٍ ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.