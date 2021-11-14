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بالصور.. الأخضر يستعد لمواجهة فيتنام

منذ 15 ساعة
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بالصور.. الأخضر يستعد لمواجهة فيتنام

نواف السالم (صدى):
اجتمع المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد بلاعبي الأخضر، أمس السبت، حيث استعرض خطط الاستعداد لمواجهة فيتنام.

وجاء ذلك قبل بدء الأخضر لتحضيراته لمواجهة فيتنام المقرر لها مساء الثلاثاء، حيث اجتماع رينارد مع اللاعبين على ملعب هانج داي في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكر رينارد خلال خطته أن المنتخب الوطني يستعد للقاء فيتنام بثلاث حصص تدريبية، الأخيرة منها ستكون على ملعب ماي دينه الذي يحتضن المواجهة التي تجمع المنتخبين بعد غدٍ ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.

فيتنام
الأخضر
المنتخب الوطني
رينارد

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14925
منذ 22 دقيقة
أتمنى لك كل توفيق يامنتخبنا،،

I wish you all the best

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واضح ***وصريح
لفته، أرجو الإستماع لموال ولأغنية ياغالية، ومن بعدها أحكم بنفسك..
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أتمنى لك كل توفيق يامنتخبنا،، I wish you all the best
ابو يزن
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واضح ***وصريح
الفنان طلال سلامه أبو محمد، الإحساس الفني العظيم،، من لا يعرف الفنان طلال سلامه، فهو لا يعرف معنى الإحساس الفني،مع تقديري للجميع..
محمد
اين الحياد في الطرح وكأن الاهلي من دولة اخرى

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